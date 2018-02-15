Обезжиренные продукты опасны для сердца, а пиво полезно для зубов

каждый год проводит в Бостоне международную конференцию по питанию и пищевым продуктам. Итогом этого весьма солидного мероприятия в конце прошлого года стал вердикт ученых: продукты с низкой жирностью могут представлять реальную угрозу для сердечно-сосудистой системы. А именно, при постоянном употреблении такой пищи снижается эластичность сосудов, свертываемость крови и тонус самого миокарда.Докладчики конференции призвали врачей рекомендовать больным-сердечникам не обезжиренные продукты, а обычную еду с нормальным содержанием жиров.А как же холестерин, спросите вы? Так дело в том, что «плохой» холестерин (липопротеиды низкой плотности) содержится далеко не во всех продуктах, богатых жирами и белками. Его много в копченостях, жирных колбасах, маргаринах. А вот в таких продуктах, как цельное молоко, качественное мясо, сыры, натуральное мороженое, куриные и перепелиные яйца, гораздо больше «хорошего» холестерина. А он как раз и необходим для нормальной работы сосудов и сердца.Сейчас все озабочены правильным питанием. Все толстеют, упорно сидят на диетах, снижают калорийность питания. Но, такой вот диетический казус, что убирая из рациона жиры, многие начинают потреблять больше углеводов с высоким гликемическим индексом (к ним относятся, например, выпечка, картошка, белый шлифованный рис, мюсли), что тоже бьет по сердцу.В представленных на конференции исследованиях доказано, что обезжиренные мороженое, заправки для салатов, сметана, печенье и другие продукты на самом деле повышают риск инфаркта миокарда на 30%, особенно у мужчин трудоспособного возраста.Лучшим вариантом питания, здесь мнения практически всех экспертов совпадает, следует считать средиземноморскую диету, которая делает акцент на потреблении «хорошего» холестерина (качественные сыры, молочные продукты, постное мясо), жирных кислот Омега-3 (рыба, оливковое масло), овощей, богатых клетчаткой и витаминами и полезных медленных углеводов - глюцидов (хлеб из муки грубого помола, необработанный рис и, конечно же, паста из твердых сортов пшеницы).выяснили, что некоторые компоненты натурального пива защищают кости от ломкости. А именно - производные ячменя могут уберечь от развития остеопороза. Эта болезнь - хрупкость костей - поражает не только опорно-двигательный аппарат, увеличивает риск переломов, но и способствует разрушению зубной эмали даже в молодом возрасте.Также в сортах ячмене, которые используются для приготовления светлого пива, был обнаружен кремний. Этот элемент помогает организму вырабатывать коллаген, который в свою очередь, является одним из главных составляющий «строительного» материала костей и суставов.В светлых сортах пива кремний присутствует в виде ортокремниевой кислоты, которая легко усваивается организмом. Кстати, содержание кремния в темном пиве значительно ниже, чем в светлом.Немецкие специалисты утверждают, что литр хорошего светлого пива в неделю поможет сгладить женщинам возрастные гормональные изменения за счет содержащихся в нем фитоэстрогенов. А вот мужчинам в возрасте после 45 лет, напротив, стоит пить пива поменьше - опять же из-за фитоэстрогенов, которые снижают выработку мужского гормона тестостерона.Но при всех своих полезных свойствах, пиво может быть и опасно. Пивного алкоголизма никто не отменял. К тому же пиво (особенно длительного хранения) плохо влияет на поджелудочную железу, рассказалТак что с пивком все же поосторожней. Признанная во всем мире безопасная суточная доза для мужчин - до 1 литра (причем светлого, крепостью не более 4 - 4,5 градусов), для женщин - 0,33-0,5 литра.Ох уж эти эксперты из Южной Европы. Дай им волю, так вино лилось бы рекой не только на всех диетических столах, но и в операционных! Просто средство от всех болезней. И вот новое исследование темпераментных испанских гастроэнтерологов: если пить красное вино каждый день, то кишечник будет работать как часы. По их мнению, 9 унций, то есть 255 граммов (в унции 28,35 грамма) мерло или другого слабоалкогольного сухого красного вина меняют соотношение полезных и вредных бактерий в кишечнике в лучшую сторону. То есть действует подобно кисломолочным продуктам - кефиру или йогурту благодаря полифенольным соединениям.Так эксперты заключили, основываясь на обследовании 100 добровольцев. В первые 15 дней исследования участникам эксперимента предложили пить любой алкогольный напиток кроме вина или вообще отказаться от спиртного. А потом в несколько этапов на людях проверяли эффект от 9 унций мерло, 9 унций слабоалкогольного вина и около 3 унций джина.Вывод: позитивные изменения наблюдались в кишечной микрофлоре, когда люди пили красное вино любой крепости (значит, дело не в градусе). Также у добровольцев, налегавших на красненькое, снижалось давление, показатели «плохого» холестерина и С-реактивного белка, который сигналит о наличии в организме воспалительных процессов.- Основное полностью доказанное действе красного вина в том, что оно действительно укрепляет стенки кровеносных сосудов, в том числе сосудов кишечника. Также винотерапию используют для лечения хронических колитов и других воспалительных болезней кишечника. Так что резон в этом исследовании есть. Правда, в сухом красном вине много фруктовых кислот, что не особо полезно тем, у кого повышенная кислотность желудка. Так что во время обострения гастрита лучше даже от микродоз вина стоит воздержаться.