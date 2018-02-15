Грипп теперь можно убить с помощью лампы

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Созданный учеными новый тип ультрафиолетовой лампы убивает вирусы гриппа, и при этом совершенно безвреден для человека. Использование таких ламп в больницах, офисах, школах, аэропортах и других общественных местах может стать отличной профилактикой сезонных эпидемий гриппа.Чудо-технику изобрели биофизики(CUIMC). Она работает на непрерывных низких дозах ультрафиолетового излучения волн C (UVC), что и позволяет добиться такого «убийственного» эффекта.UVC-излучение в науке и медицине применяется не один год, например, для уничтожения бактерий и вирусов, при дезинфекции и стерилизации хирургического оборудования.«Но, к сожалению, это бактерицидное УФ-излучение широкополосное, то есть, работает при длине волн от 200 до 400 нанометров. Что небезопасно для здоровья человека - может привести к раку кожи и катаракте, поэтому он и запрещен к постоянному использованию в общественных местах», - поясняет, профессор радиационной биофизики, директор Центра радиологических исследований в CUIMC.Тем не менее, профессор Бреннер и его коллеги однажды предположили, что если использовать только узкий спектр UVC и только в малых дозах, то может сработать обратный эффект - излучение будет убивать микробов, но при этом не наносить вреда человеческой коже.«Мы так решили, опираясь на версию, что вирусы и бактерии гораздо меньше по размерам, а значит, ультрафиолет гораздо быстрее достигнет ДНК. И быстрее ее уничтожит».Бреннер и его коллеги создали ультрафиолетовые лампы, работающие в определенной части ультрафиолетового спектра и проверили свою задумку на вирусах гриппа.Первым в исследовании был «опробирован» общий штамм вируса гриппа H1N1. Он был помещен в специальную камеру и подвергнут воздействию низких доз ультрафиолетового излучения.При этом была и контрольная группа вируса, она воздействию ультрафиолетового излучения не подвергалась.В итоге эксперимент показал, что силы лампы хватает на то, чтобы уничтожить 99% вирусных частиц в воздухе, не затрагивая при этом клетки человека.Предполагается, что если такие излучатели будут установлены в общественных местах, то человечество забудет, что такое эпидемия гриппа. Кроме того, это поможет бороться с другими заболеваниями, распространяющимися воздушно-капельным путем, что окупит расходы на их установку и производство.Впрочем, на масштабное производство ламп и их установку уйдет не один год, поэтому до тех пор стоит ознакомиться с нашими Советами по выживанию при простуде и гриппе. Несколько важных правил, соблюдение которых поможет избежать заболевания в период эпидемии.Многие по ошибке из нас относятся к гриппу чуть ли не как к простуде. А что - каждый болеет, и не раз. Отлежишься дома, и через две недели снова в строю. Однако такое мнение очень ошибочно. И крайне опасно. Потому что (и это мало кто понимает) еще ни одно заболевание в мире не унесло столько жизней, сколько грипп.