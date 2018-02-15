Неожиданное открытие: сладкие напитки имеют противозачаточный эффект

Возможность забеременеть снижается даже при употреблении одного стакана сладкой газировки.Команда ученых Бостонского университета здравоохранения выяснила, что потребление одного или нескольких подслащенных напитков в день одним из партнеров уменьшает вероятность беременности.Руководитель исследовательской группы Элизабет Хэтч говорит: «Мы обнаружили положительные ассоциации между потреблением сладких напитков и более низкой плодовитостью, даже после учета многих других факторов, включая ожирение, потребление кофеина, алкоголь, курение и общее качество диеты. Пары, которые планируют беременность, могут рассмотреть вопрос об ограничении потребления этих напитков, в том числе потому, что они связаны с другими неблагоприятными последствиями для здоровья ».К таким выводам Хэтч с коллегами пришли в ходе исследования, они опросили более 3800 женщин в возрасте от 21 до 45 лет, проживающих в Соединенных Штатах или Канаде, и более 1000 их партнеров-мужчин. Участники завершили всестороннее базовое исследование по истории болезни, факторов образа жизни и диете, включая потребление сладких напитков. Затем участники-женщины заполняли "вопросник" каждые два месяца в течение года или до беременности.Оказалось, что женское и мужское потребление подслащенных напитков ассоциировалось с 20% уменьшением плодовитости. Женщины, которые потребляли минимум одну порцию сладкой газировки в день, имели на 25% ниже плодовитость. Потребление мужчин снижало этот показатель на 33%. Потребление энергетических напитков связано с еще большим сокращением рождаемости, хотя результаты основаны на небольшом числе потребителей. Небольшая ассоциация была обнаружена между потреблением фруктовых соков и и плодовитостью.