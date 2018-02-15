Диетологи рассказали о вредных привычках, оставшихся со времен СССР
Эксперты в области диетологии указывают на то, что некоторые советские традиции питания прекрасно сохранились. Но от них лучше все же избавляться.
О том, какие особенности питания из советского прошлого должны быть окончательно искоренены, рассказала диетолог Нурия Дианова. Одна из неподходящих для современных людей привычек, по мнению эксперта, — это питаться по принципу «первое, второе и десерт».
Диетолог отметила, что в советское время такая модель питания сформировалась в заведениях общепита, действовавших на производствах, где основной упор делался на физический труд. Питание рабочих масс должно было быть сытным и калорийным, но сегодня это правило неактуально — люди в большом количестве перешли на сидячий образ жизни, и привычка есть сразу помногу приводит лишь к набору веса.
Другое вредное правило из прошлого – есть разные или почти все блюда вприкуску с хлебом. По словам специалиста, хлеб в советской системе питания рекомендовался в целях экономии, так как способствовал быстрому насыщению. Между тем, белый хлеб повышает гликемическую нагрузку на организм, а львиная доля полезных веществ уничтожается в процессе очищения зерна для его приготовления.
Также диетолог посоветовали забыть о привычке делать бутерброды. Советская традиция предписывала покрывать кусок хлеба сливочным маслом, поверх которого укладывался еще какой-нибудь калорийный продукт – кусок сыра, мяса или колбасы, варенье.
Сегодня именно такое сочетание углеводов и жиров считается самым неблагоприятным для пищеварения, не считая того, что подобные бутерброды – это настоящая «калорийная бомба». От этих пищевых привычек нужно как можно скорее избавиться.
Эксперты в области диетологии указывают на то, что некоторые советские традиции питания прекрасно сохранились. Но от них лучше все же избавляться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
О том, какие особенности питания из советского прошлого должны быть окончательно искоренены, рассказала диетолог Нурия Дианова. Одна из неподходящих для современных людей привычек, по мнению эксперта, — это питаться по принципу «первое, второе и десерт».
Диетолог отметила, что в советское время такая модель питания сформировалась в заведениях общепита, действовавших на производствах, где основной упор делался на физический труд. Питание рабочих масс должно было быть сытным и калорийным, но сегодня это правило неактуально — люди в большом количестве перешли на сидячий образ жизни, и привычка есть сразу помногу приводит лишь к набору веса.
Другое вредное правило из прошлого – есть разные или почти все блюда вприкуску с хлебом. По словам специалиста, хлеб в советской системе питания рекомендовался в целях экономии, так как способствовал быстрому насыщению. Между тем, белый хлеб повышает гликемическую нагрузку на организм, а львиная доля полезных веществ уничтожается в процессе очищения зерна для его приготовления.
Также диетолог посоветовали забыть о привычке делать бутерброды. Советская традиция предписывала покрывать кусок хлеба сливочным маслом, поверх которого укладывался еще какой-нибудь калорийный продукт – кусок сыра, мяса или колбасы, варенье.
Сегодня именно такое сочетание углеводов и жиров считается самым неблагоприятным для пищеварения, не считая того, что подобные бутерброды – это настоящая «калорийная бомба».
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил ignat в категорию Разное
Добавить комментарий