Диетологи рассказали о вредных привычках, оставшихся со времен СССР

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От этих пищевых привычек нужно как можно скорее избавиться.Эксперты в области диетологии указывают на то, что некоторые советские традиции питания прекрасно сохранились. Но от них лучше все же избавляться.О том, какие особенности питания из советского прошлого должны быть окончательно искоренены, рассказала диетолог Нурия Дианова. Одна из неподходящих для современных людей привычек, по мнению эксперта, — это питаться по принципу «первое, второе и десерт».Диетолог отметила, что в советское время такая модель питания сформировалась в заведениях общепита, действовавших на производствах, где основной упор делался на физический труд. Питание рабочих масс должно было быть сытным и калорийным, но сегодня это правило неактуально — люди в большом количестве перешли на сидячий образ жизни, и привычка есть сразу помногу приводит лишь к набору веса.Другое вредное правило из прошлого – есть разные или почти все блюда вприкуску с хлебом. По словам специалиста, хлеб в советской системе питания рекомендовался в целях экономии, так как способствовал быстрому насыщению. Между тем, белый хлеб повышает гликемическую нагрузку на организм, а львиная доля полезных веществ уничтожается в процессе очищения зерна для его приготовления.Также диетолог посоветовали забыть о привычке делать бутерброды. Советская традиция предписывала покрывать кусок хлеба сливочным маслом, поверх которого укладывался еще какой-нибудь калорийный продукт – кусок сыра, мяса или колбасы, варенье.Сегодня именно такое сочетание углеводов и жиров считается самым неблагоприятным для пищеварения, не считая того, что подобные бутерброды – это настоящая «калорийная бомба». От этих пищевых привычек нужно как можно скорее избавиться.Эксперты в области диетологии указывают на то, что некоторые советские традиции питания прекрасно сохранились. Но от них лучше все же избавляться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.О том, какие особенности питания из советского прошлого должны быть окончательно искоренены, рассказала диетолог Нурия Дианова. Одна из неподходящих для современных людей привычек, по мнению эксперта, — это питаться по принципу «первое, второе и десерт».Диетолог отметила, что в советское время такая модель питания сформировалась в заведениях общепита, действовавших на производствах, где основной упор делался на физический труд. Питание рабочих масс должно было быть сытным и калорийным, но сегодня это правило неактуально — люди в большом количестве перешли на сидячий образ жизни, и привычка есть сразу помногу приводит лишь к набору веса.Другое вредное правило из прошлого – есть разные или почти все блюда вприкуску с хлебом. По словам специалиста, хлеб в советской системе питания рекомендовался в целях экономии, так как способствовал быстрому насыщению. Между тем, белый хлеб повышает гликемическую нагрузку на организм, а львиная доля полезных веществ уничтожается в процессе очищения зерна для его приготовления.Также диетолог посоветовали забыть о привычке делать бутерброды. Советская традиция предписывала покрывать кусок хлеба сливочным маслом, поверх которого укладывался еще какой-нибудь калорийный продукт – кусок сыра, мяса или колбасы, варенье.Сегодня именно такое сочетание углеводов и жиров считается самым неблагоприятным для пищеварения, не считая того, что подобные бутерброды – это настоящая «калорийная бомба».