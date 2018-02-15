Йогурт полезен для сосудов

Около миллиарда людей в мире страдают от повышенного кровяного давления. Оно опасно и само по себе, и также является фактором риска при развитии многих сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее ученые уже выяснили, что молочные продукты полезны для здоровья сосудов, а сейчас специалисты из Оксфордского университета (Oxford University) обнаружили, что йогурт приносит особенно большую пользу тем, у кого диагностирована гипертензия. К такому выводу авторы исследования пришли, проанализировав данные более 55 тысяч женщин в возрасте от 30 до 55 лет и 18 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 75 лет. У всех этих людей кровяное давление было выше нормального.Все эти люди фиксировали детали своего рациона – женщины, например, заполняли опросник из 61 пункта, описывая свою диету. В дальнейшем каждый участник сообщал научным сотрудникам о новых диагнозах, таких, как инфаркт миокарда, инсульт и нарушение кровоснабжения сердца, требовавшее реваскуляризации (оперативного восстановления функций сосудов). Эти диагнозы проверялись по базе медицинских данных. Всего среди женщин было поставлено 3300 диагнозов, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, среди мужчин – 2148.Потребление большого количества йогурта ассоциировалось с 30-процентным снижением риска возникновения инфаркта у женщин и 19-процентным – у мужчин. Реваскуляризация требовалась любительницам йогурта на 16% реже. В среднем в обеих группах три и более порции йогурта в неделю понижали вероятность развития инфаркта миокарда или инсульта на 20%. Общее время наблюдения за участниками исследования составило 30 лет.