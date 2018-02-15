Испытания нового антибиотика провалились

Фармацевтическая компания Tetraphase Pharmaceuticals Inc сообщила, что испытания нового антибиотика, предназначенного для лечения серьезных бактериальных инфекций, провалились. В клинических испытания приняли участие 1205 пациентов с инфекциями мочевыводящих путей. В ходе исследований сравнивалась эффективность уже использующегося антибиотика эртапенема с эффективностью эварациклина, разработанного Tetraphase Pharmaceuticals.Эварациклин – синтетическое производное тетрациклина, предназначенное для борьбы с инфекциями, вызванными устойчивыми к антибиотикам бактериями. Анализ полученных данных показал, что эртапенем оказался более эффективен, чем новый препарат, а никаких преимуществ нового антибиотика для пациентов обнаружить не удалось.Гай Макдональд (Guy Macdonald), основатель и президент Tetraphase Pharmaceuticals рассказал, что в компании «удивлены и очень разочарованы тем, что в ходе клинических испытаний не удалось добиться поставленных результатов. В ближайшее время специалисты займутся анализом полученных данных, чтобы понять, почему это произошло».В сентябре 2017 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором говорится о том, что в мире разрабатывается недостаточно антибиотиков и потому угроза того, что в ближайшее время люди окажутся бессильны перед бактериальными инфекциями, вполне реальна.Эксперты ВОЗ отметили, что из полусотни разрабатываемых антибиотиков и 11 биопрепаратов, лишь 8 относятся к инновационным лекарственным средствам. Кроме того специалисты подчеркнули, что до потребителя доходит не более 14% разрабатываемых препаратов, а это значит, что их количество необходимо увеличивать.