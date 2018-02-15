Повреждает печень: любимый многими полезный сок может быть опасен!

Диетологи заявили о том, что регулярное употребление морковного сока, называемого за свою насыщенность витаминами «эликсиром молодости», позволяет похудеть. Дело в том, что сок моркови снижает аппетит.Привычка пить морковный сок способствует продлению молодости организма. В то же время существует целый ряд оговорок о его употреблении, - пренебрежение ими может привести к очень серьезными проблемам со здоровьем.Морковный сок важно пить свежевыжатым, не готовить в запас, - иначе витамины в нем быстро «погибнут». Употребляют такой сок с добавлением сливок, способствующих усвоению полезных веществ из моркови, - за полчаса до еды. Что важно – не злоупотреблять количеством, не потреблять более 600 мл в день, а также не выпивать сразу большой объем сока за раз.«Неправильное питье морковного сока может стать причиной упадка сил, болей, пожелтения кожи, расстройства ЖКТ, кожного зуда, выпадения волос. В тяжелых случаях способно привести к поражению печени, поджелудочной железы», - предостерегли ученые.Необходимо помнить, что содержащийся в моркови каротин несовместим с алкоголем, - не закусывайте спиртное салатом с морковкой. Сочетание каротина с составляющими алкогольных напитков может приводить к воспалению печени.Сырая морковь, отметили эксперты, противопоказана людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалением в толстом кишечнике, энтероколитом.Кроме того, не нужно использовать для готовки и употребления большие корнеплоды. Чем морковь крупнее, тем больше вероятности, что в ней скопилось много нитратов.