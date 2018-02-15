Названы бытовые привычки, помогающие похудеть

По данным опросов, уже в феврале 80% людей, пообещавших себе в Новый год обязательно похудеть, - прекращают попытки бороться с лишним весом.По словам одного из экспертов, персонального тренера из Нью-Йорка Харри Хансона, нужно использовать любые возможности для повышения уровня своей физической активности, - для этого годятся любые виды досуга, подразумевающие двигательные нагрузки, включая секс. «Найдите себе партнера и занимайтесь сексом так часто, как только возможно. Секс мотивирует человека быть привлекательным и физически активным», - отметил при этом Хансон.Кроме того, он порекомендовал чаще ходить по дому с максимально открытым телом и разглядывать себя в зеркало. Подобная привычка, сказал специалист, побуждает фокусироваться на задаче улучшить конкретные зоны, например, живот или бедра, – сесть для этого на диету и начать ходить в спортзал.В свою очередь персональный тренер Руи Ли поделился мнением о том, что к своим привычкам и к своему несовершенству следует относиться без негативных оценок.«Если вы съели фастфуд, не следуете диете, редко ходите в спортзал - простите себя, это жизнь, люди несовершенны, в этом нет ничего страшного. Просто примите это и пообещайте себе все начать сначала на следующий день», - порекомендовал тренер.Ранее специалисты по похудению высказывали мнение о том, что иметь стройную фигуру, не занимаясь активно какими-то видами спорта и не соблюдая диет, можно только при условии, что человек системно придерживается ряда «железных» правил. Одним из таковых, по их словам, должно стать правило употреблять пищу только за столом, поскольку при этом проще контролировать процесс насыщения.