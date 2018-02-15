Мед для здоровья печени, селезенки и желчного пузыря: 10 рецептов!

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Если мед высокого качества, то через несколько недель он начинает кристаллизоваться (засахариваться).Мед легко усваивается организмом человека и содержит витамины C, PP, K, группы B, провитамины A и многие другие микроэлементы и антибактериальные составляющие. Мед имеет высокую энергетическую ценность.Мед широко применяется в народной медицине. Предлагаем вам несколько эффективных рецептов с его использованием для здоровья печени, селезенки и желчного пузыря.Смешать 200 г жидкого меда и 0,2 л сока черной редьки. Принимать по 0,1 л 3 раза в день.Смешать 200 г жидкого меда и 0,2 л яблочного сока. Принимать по 1 чайной ложке за 30–40 минут до еды 2 раза в день.Смешать 0,3 л оливкового масла, 0,1 л свежего лимонного сока и 200 г жидкого меда. Принимать по 1 столовой ложке за 30–40 минут до еды.Смешать 0,2 л сока одуванчика с 1 столовой ложкой меда. Принимать по 1 столовой ложке за 1 час до еды 3 раза в день.Растворить 1 столовую ложку меда в 0,2 л теплой кипяченой воды. Принимать по 0,2 л 3 раза в день перед едой.Обжарить в оливковом или сливочном масле зерна, вылущенные из 2 початков кукурузы молочной или молочно-восковой спелости, смешать с медом в пропорции 1: 1. Принимать при заболеваниях желчного пузыря.Настой цветков календулы (30 г), корня цикория (25 г), листьев крапивы двудомной (25 г), листьев подорожника большого (20 г): 2 столовые ложки измельченного сбора залить 0,5 л кипятка, настаивать 9-10 часов, процедить. Принимать при заболеваниях селезенки по 0,1 л настоя 3 раза в день. Одновременно с этим рекомендуется принимать 3 раза в день по 0,5 чайной ложки цветочной пыльцы.При заболеваниях печени принимать 3 раза в день по 30 г меда и 0,8 г цветочной пыльцы и 2 раза в день по 0,05 г пчелиного маточного молочка. Можно добавить мед в гречневую или ячневую кашу.Залить 15 г листьев крапивы 0,2 л крутого кипятка, настаивать 1–1,5 часа. Одновременно с этим 15 г корней крапивы залить 0,2 л кипяченой воды, нагревать на слабом огне 10 минут, настаивать 20–30 минут, процедить. Смешать настой с ранее приготовленным отваром, добавить мед по вкусу. Принимать для улучшения работы печени по 0,1 л 3 раза в день за 20–30 минут до еды.Залить 2 столовые ложки травы цикория 0,5 л крутого кипятка, варить на слабом огне 10–15 минут, процедить, добавить 2 столовые ложки меда и 1 столовую ложку сока лимона. Принимать отвар в течение дня.