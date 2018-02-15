В режиме нон-стоп. Чем лечить затяжной насморк

Говорят, что насморк лечи не лечи, через неделю пройдёт. Но порой он затягивается надолго. Почему? И главное – что делать?Затянувшийся насморк означает, что воспаление перешло на придаточные пазухи носа – заполненные воздухом пространства, расположенные внутри лицевых костей. Например, воспаление верхнечелюстной пазухи – это гайморит, лобной – фронтит. Этмоидит – воспаление клеток решётчатого лабиринта, то есть слизистой на особой решётчатой костной ткани, которая разграничивает носовую полость от полости черепа, а сфеноидит – воспаление пазух основной кости, находящейся глубоко в полости черепа. Впрочем, термины эти для любознательных, а вот об опасностях, которые таит затяжной насморк, важно знать каждому. Если инфекция проникнет в пазухи, нужно немедленно идти к врачу. Ведь неправильное самолечение может привести к гнойному процессу, воспалению глазного яблока и даже воспалению мозговой оболочки.Как не пропустить симптомы, которые сигналят о начале осложнения?Через 3–4 дня после начала насморка появилась головная боль, особенно когда наклоняетесь вперёд. Или возникли болевые ощущения в области лба, переносицы, щёк. Они могут быть и не сильными.Вокруг глаз, в области переносицы, щёк заметны отёки.Вялое течение насморка продолжается дольше 10 дней.Долгое время держится субфебрильная температура в пределах 37,1–37,5 градуса.Насморка как такового нет, но нос заложен, хотя прошло 10–14 дней.После осмотра пациента отоларинголог может назначить одно из обследований:УЗИ пазух носа. Это скрининговая процедура, довольно точно определяющая причину жалоб пациента при заложенности носа, обильных слизистых выделениях, отёчности.– более детальное обследование. Он позволяет обнаружить отёки и жидкость в придаточных носовых пазухах, наличие в них новообразований (киста, опухоль), изъяны строения лицевого скелета, повреждения.помогает с помощью специального прибора (эндоскопа) детально рассмотреть, что творится в труднодоступных глубинах носовых пазух, и поставить точный диагноз. Однако, если процесс гнойный, такое исследование не проводят.Проще говоря, мазок из носа, который берут, чтобы определить вид возбудителя болезни и его чувствительность к антибиотикам. Обычно процедура нужна в тех ситуациях, когда продолжительный насморк плохо поддаётся лечению.Лечение затянувшегося насморка всегда комплексное. Дома придётся несколько раз в день промывать нос солевым раствором, использовать сосудосуживающие капли и антигистаминные средства, которые уменьшают отёк слизистой и облегчают дыхание. При гнойном процессе не обойтись без антибиотиков – иначе от инфекции не избавиться.Если у пациента не получается промывать нос самостоятельно, то на помощь придёт врач с помощью специального ямик-катетера. Преимуществом данного метода является возможность лечебного воздействия управляемым давлением на все околоносовые пазухи одновременно без какого-либо хирургического вмешательства.Ещё одним эффективным и часто применяемым промыванием является метод «кукушки»: в одну ноздрю с помощью шприца без иглы вводят лечебный раствор, из другой откачивают содержимое пазух специальным электроотсосом. После таких процедур в пазухи носа вводят антибактериальный препарат.Когда стихнет острый процесс, назначается физиотерапия: фоно- и электрофорез, лазеротерапия и другие.Иногда при запущенном гайморите и других гнойных воспалениях не обойтись без прокола стенки пазухи. Это крайняя мера, выполняемая при отсутствии эффекта от консервативного лечения. Также хирургическое вмешательство требуется при хроническом насморке, вызванном полипами или искривлениями носовой перегородки.Массаж делается круговыми движениями, нажимая на точки большими или указательными пальцами. Движения повторять 10 раз. Для наилучшего эффекта сделать 3 прохода по всем точкам.Под краешками ноздрей.Внешние уголки глаз.. Основание переносицы, между бровями.Чуть выше мочки уха.Нельзя проводить массаж при высокой температуре, острых гнойных процессах, а также в местах, где есть родинки, угри и другие образования.