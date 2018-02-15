Ученые выяснили, почему алкоголь делает людей агрессивными

Ученые планируют провести масштабные исследования нейронных оснований алкогольной агрессии.Ученые из Университета Нового Южного Уэльса использовали МРТ-сканирование, чтобы узнать, почему алкоголь снижает нашу способность контролировать агрессию.В исследовании участвовали 50 здоровых мужчин, которым давали либо небольшую дозу водки, либо два стакана безалкогольного плацебо-напитка. Затем участникам предложили пройти тест на скорость реакции, который уже 50 лет используется для проверки уровня агрессии.Сканирование мозга показало, что у участников, которые пили алкоголь, временно снижалась активность в префронтальной коре — части мозга, которая регулирует агрессивное поведение.«Даже при низкой дозе алкоголя мы наблюдали значительную положительную связь между активностью дорсолатеральной и дорсмедиальной префронтальной зоны и связанной с алкоголем агрессией», — говорит Томас Денсон, ведущий автор исследования.Также было обнаружено, что алкоголь снижает активность системы вознаграждения, участвующей в регулировании и контроле поведения при помощи положительных реакций на действия. При этом в гиппокампе, связанном с памятью и формированием эмоций, активность увеличивалась.