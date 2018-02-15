Диетологи подсказали, как правильно питаться при онкологии

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При раковой опухоли следует соблюдать определенную диету.Онкобольные часто страдают от сниженного аппетита. Это вызвано воздействием химиотерапии и лучевой терапии. Плюс ко всему, основополагающую роль играет настроение человека, имеющего диагноз "рак", при котором желание поесть отпадает.Онкологи утверждают, что правильный рацион питания позволяет больному восстановить силы, а также укрепить иммунную систему, за счет чего выздоровление наступит гораздо быстрее.Во время лечения рака организм человека остро нуждается в пополнении запасов белка. Лучше всего - животного происхождения, то есть тот, который содержится в мясе и рыбе, но нередко у онкобольных развивается индивидуальная непереносимость такого типа белковой пищи, поэтому следует присмотреться к легкоусвояемым растительным белкам - молочным продуктам, творогу, бобовым, орехам, арахисовому и миндальному маслам, яйцам, кстати, они тоже быстро усваиваются.Бывает так, что во время лечения онкологического заболевания у человека ослабляется ощущение вкуса еды, поэтому медики рекомендуют прибегнуть к помощи ароматных пряностей - корицы, карри, куркумы или орегано.Симптомы побочных эффектов лечения ракового заболевания и обезвоживания организма практически идентичны. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют пить больше жидкости. Конечно-же, ни о какой газировке и алкоголе не может быть и речи, а вот вода, овощные бульоны, свежеотжатые соки, зеленый чай - придутся как раз кстати.Справиться с подобными явлениями помогут имбирный напиток или вдыхание аромата свежего имбиря, кусочек лимона или лайма, сухарик с солью, горстка сухого гороха.Эти три вещества + белок должны стать основой питания человека с диагнозом "рак". Все они оказывают положительное воздействие на организм больного - омолаживают, очищают, насыщают энергией, способствуют улучшению пищеварения, борются со свободными радикалами, не позволяют раковым клеткам делиться и "притормаживают" рост злокачественной опухоли. Поэтому каши, овощи, фрукты, рыба и морепродукты обязаны присутствовать в рационе онкобольного.Очень важно стараться питаться 4-5 раз в день небольшими порциями. Если есть затруднения в пережевывании или глотании пищи, то ее нужно взбивать до консистенции пюре и пытаться съесть хоть чуть-чуть.