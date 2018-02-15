Названы возможные симптомы нарушения работы щитовидки
Проблемы в работе щитовидной железы могут застать человека врасплох. В большинстве своем от капризной щитовидной железы страдают женщины. Так как этот орган отвечает за производство жизненно важных гормонов, любой сбой в его работе может вылиться в серьезные проблемы.
Различают два главных заболевания щитовидной железы - гипотиреоз и гипертиреоз, в первом случае производится недостаточное количество гормонов, во втором - чрезмерное.
Как понять, что работа щитовидки нарушена?
- хроническая усталость, ощущаемая даже после отдыха и сна;
- подавленное состояние и плохое настроение;
- повышенное чувство тревоги;
- чрезмерная нервозность и раздражительность;
- изменения во вкусовых предпочтениях, а также увеличение или ослабление аппетита;
- снижение либидо и потенции;
- сухая кожа, которая ранее была комбинированной или жирной;
- сбой менструального цикла;
- диарея или, наоборот, запор;
- повышение артериального давления;
- чрезмерная потливость;
- скачки температуры тела, она может понижаться при гипотиреозе и повышаться при гипертиреозе;
- появление лишних килограммов при привычном рационе питания;
- бессонница и прерывистый сон;
- неприятные ощущения в горле;
- выпадение волос;
- безуспешные попытки забеременеть.
Как только вы отметите у себя один или сразу несколько вышеперечисленных симптомов нарушения работы щитовидной железы, следует обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование, чтобы в ближайшее время устранить проблему и перестать страдать от неприятных ощущений.
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