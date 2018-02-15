Названы возможные симптомы нарушения работы щитовидки

Эти симптомы должны насторожить вас и заставить обратиться к врачу.

Проблемы в работе щитовидной железы могут застать человека врасплох. В большинстве своем от капризной щитовидной железы страдают женщины. Так как этот орган отвечает за производство жизненно важных гормонов, любой сбой в его работе может вылиться в серьезные проблемы.

Различают два главных заболевания щитовидной железы - гипотиреоз и гипертиреоз, в первом случае производится недостаточное количество гормонов, во втором - чрезмерное.

Как понять, что работа щитовидки нарушена?

- хроническая усталость, ощущаемая даже после отдыха и сна;

- подавленное состояние и плохое настроение;

- повышенное чувство тревоги;

- чрезмерная нервозность и раздражительность;

- изменения во вкусовых предпочтениях, а также увеличение или ослабление аппетита;

- снижение либидо и потенции;

- сухая кожа, которая ранее была комбинированной или жирной;

- сбой менструального цикла;

- диарея или, наоборот, запор;

- повышение артериального давления;

- чрезмерная потливость;

- скачки температуры тела, она может понижаться при гипотиреозе и повышаться при гипертиреозе;

- появление лишних килограммов при привычном рационе питания;

- бессонница и прерывистый сон;

- неприятные ощущения в горле;

- выпадение волос;

- безуспешные попытки забеременеть.

Как только вы отметите у себя один или сразу несколько вышеперечисленных симптомов нарушения работы щитовидной железы, следует обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование, чтобы в ближайшее время устранить проблему и перестать страдать от неприятных ощущений.
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