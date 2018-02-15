Названы возможные симптомы нарушения работы щитовидки

Эти симптомы должны насторожить вас и заставить обратиться к врачу.Проблемы в работе щитовидной железы могут застать человека врасплох. В большинстве своем от капризной щитовидной железы страдают женщины. Так как этот орган отвечает за производство жизненно важных гормонов, любой сбой в его работе может вылиться в серьезные проблемы.Различают два главных заболевания щитовидной железы - гипотиреоз и гипертиреоз, в первом случае производится недостаточное количество гормонов, во втором - чрезмерное.- хроническая усталость, ощущаемая даже после отдыха и сна;- подавленное состояние и плохое настроение;- повышенное чувство тревоги;- чрезмерная нервозность и раздражительность;- изменения во вкусовых предпочтениях, а также увеличение или ослабление аппетита;- снижение либидо и потенции;- сухая кожа, которая ранее была комбинированной или жирной;- сбой менструального цикла;- диарея или, наоборот, запор;- повышение артериального давления;- чрезмерная потливость;- скачки температуры тела, она может понижаться при гипотиреозе и повышаться при гипертиреозе;- появление лишних килограммов при привычном рационе питания;- бессонница и прерывистый сон;- неприятные ощущения в горле;- выпадение волос;- безуспешные попытки забеременеть.Как только вы отметите у себя один или сразу несколько вышеперечисленных симптомов нарушения работы щитовидной железы, следует обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование, чтобы в ближайшее время устранить проблему и перестать страдать от неприятных ощущений.