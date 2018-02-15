Каждый третий человек старше 65-и лет готов на секс после первого свидания

Люди пожилого возраста вовсе не отказываются от секса: каждый третий пенсионер старше 65 готов лечь в постель с новым партнером уже после первого свидания. Многие из них в молодости столкнулись с настоящей сексуальной революцией, но за истекшие с тех пор десятки лет их отношение к сексу не стало более консервативным. Большинство пенсионеров поколения сороковых и пятидесятых годов прошлого века не устали от занятий любовью, сообщает BBC.Исследование свыше 2 000 британцев старше 65 лет показало, что 52% считают, что в их теперешней жизни недостаточно секса. При этом более 10% имели множество сексуальных партнеров после выхода на пенсию, когда, по мнению многих молодых людей, сексуальная жизнь вообще прекращается. Около трети опрошенных утверждают, что они готовы лечь в постель с новым партнером на первом свидании.Авторы этого исследования считают, что оно полностью опрокидывает традиционное представление общества о сексе в жизни пожилых людей. Сегодня пенсионеры гораздо более сексуально активны, чем это многим кажется. Секс, свидания и отношения могут быть сложными, но это не повод отказываться от них из-за возраста. И если люди прекращают какие-то долгосрочные отношения после 65 лет, они с большей готовностью начинают новые.Исследование также показало, что лишь каждый шестой из пенсионеров в возрасте старше 80 лет (!) имеет достаточное количество секса в жизни. 10% пенсионеров старше 75 лет имели множество сексуальных партнеров за последние 10 лет.Очевидно, что пожилые люди адаптируются к современным методам поиска партнеров. К примеру, почти треть пенсионеров старше 65 лет, начавших новые отношения, познакомились со своими партнерами в интернете.