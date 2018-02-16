Насыщенная интимная жизнь толкает людей к измене

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Новое исследование, проведенное в Университете Флориды, показало, что высокое качество интимной жизни вовсе не гарантирует отсутствие измен, а даже наоборот. Люди, которым нравится секс, хотят заниматься им с большим количеством партнеров. Поэтому они склонны к измене.В исследовании приняли участие 233 пары молодоженов. За добровольцами следили до 3,5 года. Участники ответили на вопросы об отношениях. Специалисты хотели выявить факторы, увеличивающие вероятность измены.Ученые выяснили, что чаще обманывали участники, довольные своей интимной жизнью, добровольцы, которые были младше, люди, менее удовлетворенные отношениями, мужчины с большим количеством в прошлом партнерш на одну ночь и женщины с меньшим количеством таких партнеров. Также исследователи обнаружили: мужчины с более привлекательными женами изменяли реже, чем женщины с более привлекательными мужьями.Более привлекательные женщины хранили верность своим партнерам чаще менее привлекательных представительниц прекрасного пола. А привлекательность у мужчин была связана с изменами.Еще исследователи провели эксперимент. Участникам показывали фото мужчин и женщин с обычной и привлекательной внешностью. Специалисты оценивали, как долго люди смотрели на фото. Исследователи установили: добровольцы, которые быстрее переставали смотреть на фото привлекательных людей, реже изменяли своим партнерам. Так, люди, смотревшие на фотографии привлекательных людей всего на несколько сотен миллисекунд дольше, изменяли на 50% чаще. Кроме того, верным добровольцам другие люди казались менее привлекательными.