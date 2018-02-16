7 вещей, которые успешные люди успевают сделать до 7:30 утра

Успешные люди очень разные, но их объединяет одна общая черта: там, где другие видят непреодолимые препятствия, они находят новые возможности. Тревис Бредбери рассказывает о семи утренних привычках, которые отличают их от простых смертных, с трудом просыпающихся по утрам.Стакан «лимонной» воды утром помогает пробудить умственную и физическую энергию и улучшает пищеварение. Кроме того, лимон богат витамином C, антиоксидантами и калием.Рецепт: выжать сок из половинки лимона, долить воду. Чистый лимонный сок пить не рекомендуется — он опасен для зубной эмали. Важно пить воду с лимоном натощак, чтобы обеспечить ее полное усвоение, и приступать к завтраку не раньше, чем через 15-30 минут.Возможно, кто-то считает ранние подъемы и физические упражнения ненужным мучением, но только не Тим Кук и Ричард Брэнсон. Те, кто достиг успеха, как правило, встают с постели еще до шести утра и сразу начинают двигаться. Уже через 10 минут физической активности высвобождается ГАМК (гамма-аминомаслянная кислота), которая успокаивает ум и способствует сосредоточенности.Исследования Института Восточного Онтарио показали, что люди, которые тренируются как минимум два раза в неделю на протяжении 10 и более недель, лучше развиты социально, профессионально и физически. А исследование Университета Бристоля доказало, что ежедневные тренировки способствуют приливу энергии, позитивному настрою и, как следствие, большей эффективности.Если, едва проснувшись, мы ныряем в Facebook или почту, то быстро теряем фокус и тратим свое утреннее время на проблемы и нужды других людей. Лучше провести первые минуты дня, занимаясь чем-то приятным: это создаст позитивный настрой на весь день.СЕО Starbucks Говард Шульц в начале дня пишет мотивационный e-mail своим сотрудникам, а затем посвящает время семье и физическим упражнениям.Не забывая о завтраке, мы получаем преимущества перед теми, кто отправляется на работу на голодный желудок: стабильный уровень сахара в крови, отсутствие приступов голода в течение дня. Здоровый завтрак дает нам энергию на несколько часов, улучшает кратковременную память и дарит способность долгое время концентрироваться на работе.Многие руководители практикуют медитацию осознанности, которая повышает продуктивность и способствует принятию себя. Она позволяет бороться со стрессом через трансформацию механизма «бей или беги», совершенствует способность фокусироваться, пробуждает творческое начало и повышает эмоциональный интеллект.Если мы скрупулезно планируем день, шансы достичь поставленных целей увеличиваются во много раз. Заниматься планированием лучше сразу после медитации, когда ум спокоен и ясен. Большим поклонником планирования был, например, Бенджамин Франклин: он просыпался в четыре утра и педантично составлял расписание на день.Слово «нет» позволит нам защитить свое драгоценное утреннее время. Главное — не пытаться заменить его фразами вроде: «Я не уверен» или «Не думаю, что смогу». Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что люди, которые избегают слова «нет», более других подвержены стрессу, внутреннему выгоранию и даже депрессии.Тревис Бредбери (Travis Bradberry) — соавтор книги «Эмоциональный интеллект 2.0», переведенной на 23 языка, сооснователь консалтингового центра TalentSmart, в число клиентов которого входят три четверти компаний из списка Fortune 500.