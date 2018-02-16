Названа опасность любви к сладостям

Сладости каждый день – плохая привычка: такая диета повышает угрозу развития рака до 40%.В ходе десятилетнего исследования ученые из Каролинского института Стокгольма изучали пищевые привычки 60000 женщин.Регулярное употребление печенья, булочек и тортов может значительно увеличить риск развития рака матки, показало исследование.Женщины, которые позволяют себе сладкие радости два-три раза в неделю на 33 процента чаще страдают от рака, чем те, кто редко ест сладости.Среди тех, кто ест сладости более чем три раза в неделю, риск заболеть опухолью возрастает на 42 процента.Тем не менее, в целом риск этих женщин достаточно низкий, успокоили исследователи, если нет других маркеров развития рака.Чтобы найти связь между сладкими продуктами и раком матки, шведские ученые изучили данные тысяч женщин, которые с 1987 по 1990г. периодически отвечали на десятки вопросов о своей диете, образе жизни, весе и т.д.Десять лет спустя они снова ответили на массу вопросов о здоровье и предпочтениях в еде.Оказалось, что у женщин, которые часто едят торты, булочки или печенье, на 42 процента больше риск получить рак матки или эндометрия.Пока не ясно, почему некоторые сладости были связаны с раком, но учены заметили, что когда потребление сахара превышает 35г в день — что эквивалентно примерно семи чайным ложкам – имеют повышение риска развития заболевания.