Медики объяснили, как вылечить варикоз без похода к врачу

Варикозное расширение вен - одно из самых распространенных заболеваний современности.По статистике, практически каждая третья женщина сталкивается с варикозом, мужчин данное заболевание тревожит гораздо реже - возникает оно у одного из пяти представителей сильного пола.Простыми словами, варикоз - это нарушение оттока крови, в следствие чего кровь застаивается в венах нижних конечностей, а от этого они утрачивают свою эластичность и растягиваются. В результате этого, на ногах образуются разбухшие вены от синего до фиолетового цвета.Не стоит путать куперозные "звездочки" с варикозным расширением вен. Купероз - это отдельное заболевание сосудистой системы, которое является одной из причин развития варикоза.Если вы решили остановить развитие варикоза без помощи врача, то компрессионное белье должно быть профилактическое. Усиленную степень компрессии для лечения варикозного расширения вен на ногах может назначить только врач.Это действие помогает восстановить правильный отток крови от сердца к ногам и обратно.При варикозе любое давление и тяжесть, оказываемые на нижние конечности, опасно последствиями. Это касается и лишнего веса, и пары сумок в руках, и гантелей в тренажерном зале. Нужно перестать носить и поднимать тяжести, а также похудеть. То же самое касается и ношения обуви на каблуках, при варикозе и для его профилактики высота каблука не должна превышать 3-5 см.Это действие оказывает благотворное воздействие на сосуды, за счет чего улучшится кровообращение.Чтобы нормализовать отток крови, нужно вставать с места и менять позу каждые 30-40 минут, особенно тем, у кого сидячая работа.Конечно же, лучше не допустить развития варикозной болезни, нежели потом лечить ее всеми возможными и невозможными способами. Но в любом случае, при появлении вздутых вен на ногах следует немедленно обратиться к врачу и пройти обследование.