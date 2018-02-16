Названа опасность въевшегося табачного дыма

Американские ученые провели исследование, оценив эффективность запрета на курение в одном из калифорнийских казино. Специалисты пришли к выводу, что токсичные вещества, которые накапливаются на стенках помещения, мебели и текстиле, продолжают наносить вред посетителям.Как передает mir24.tv, игорное заведение, в котором проводился эксперимент, было открыто в 1993 году. В 2014 году был введен запрет на курение, который продержался 11 месяцев. Исследователи брали образцы с поверхностей в восьми зонах казино дважды – перед введением запрета и через шесть месяцев после его утверждения. Кроме того, они они брали анализы у некурящих посетителей заведения.Предполагалось, что вреда от курения табака в казино должно быть меньше, чем в жилых домках, так как его помещения больше по площади, к тому же работает мощная вентиляция. Однако оказалось, что на скопление токсичных веществ на поверхностях это никак не влияет.Ученые объяснили: для того, чтобы сделать помещение, в котором много курили, безопасным, одной только уборки недостаточно. Необходимо заменить обои, шторы, ковры и мебель. Содержащиеся в сигаретном дыме токсичные вещества не только оседают на поверхностях, но и проникают глубоко внутрь данных материалов.