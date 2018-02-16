Что надо знать о синдроме белого халата

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Синдром белого халата — это название расстройства, при котором у человека повышается артериальное давление, когда он посещает врача. Правильный диагноз имеет большое значение для необходимого лечения.Гипертония или высокое артериальное давление — это состояние, при котором сила крови на стенки артерий слишком высока. Нормальный уровень артериального давления составляет 120/80 мм рт.ст. Врачи обычно ставят диагноз гипертонию, когда показатель артериального давления составляет выше 140/90 мм рт. ст.Хотя точные причины высокого артериального давления неизвестны, существует множество факторов, которые могут увеличить риск гипертонии, например:ожирение;отсутствие физической активности;курение и употребление алкоголя;стресс;большое потребление соли;наличие в семейном анамнезе высокого кровяного давления;пожилой возраст;заболевания щитовидной железы;апноэ сна;болезнь почек;генетика.Управление этими факторами может помочь людям сохранить свое артериальное давление в здоровом диапазоне. Тем не менее, гипертония белого халата — это состояние, при котором кровяное давление обычно поднимается только в кабинете врача и может иметь отношение к нервозности и беспокойству.Исследование отмечает, что от 15 до 30% людей с высоким кровяным давлением в кабинете врача могут страдать от гипертонии белого халата. Врачи предполагают, что гипертония белого халата может быть предшественником гипертонии.Хотя гипертония белого халата может вызвать скачок кровяного давления, врачи не убеждены, что это единственная причина высокого кровяного давления. Стресс и беспокойство могут играть роль в высоком артериальном давлении, поэтому люди с гипертонией белого халата могут быть подвержены риску возникновения проблем, вызванных артериальным давлением. Кардиологи считают, что гипертония белого халата часто встречается у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому крайне важно, чтобы врачи находили способ точно диагностировать артериальное давление и вовремя начать необходимое лечение.Лечение синдрома белого халата может быть сложным, так как врачам трудно определить точное артериальное давление. Как правило, врачи не назначают препараты для лечения гипертонии на основании одного показания. Это может привести к гипотонии, когда кровяное давление падает слишком низко.Обычно врачи несколько раз измеряют давление или попросят измерить артериальное давление дома. Правильный диагноз имеет решающее значение для лечения или профилактики гипертонии.Методы релаксации, такие как дыхательные упражнения и медитация, могут помочь успокоить людей. Если вы нервничаете, когда подходит ваша очередь к врачу, то можно сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться.Синдром белого халата может поставить под угрозу сердечно-сосудистые заболевания, и не все врачи считают, что это состояние безвредно. Любой, кто считает, что у них гипертония белого халата, должен обратиться к врачу, чтобы поставить правильный диагноз.