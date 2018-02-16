Может ли золото победить рак?

Говорят, учёные предложили убивать раковые клетки с помощью золота и тепла. Как это будет работать?Над проектом работал коллектив из Красноярского научного центра, КрасГМУ, Центра ядерной медицины, СФУ и университета Оттавы (Канада). Учёные провели испытания на мышах и выяснили, что доставленные к раковой клетке наночастицы золота в результате воздействия на них зелёным светом поглощают излучение и нагреваются. В итоге злокачественные клетки гибнут. Достигнуть такого результата удалось, объединив усилия специалистов.«Для разных опухолей подберут частицы с определёнными свойствами. Для наружных новообразований будут применяться наночастицы размером порядка 30 нанометров, а для внутренних - более крупные»,- рассказала руководитель лаборатории биомолекулярных и медицинских технологий КрасГМУ Анна Кичкайло.