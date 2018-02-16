Испытано на себе: печальная правда о правильном питании



Подсчет калорий и взвешивание еды — это, в принципе, нормально, если не затягивать. Достаточно месяц побаловаться, чтобы просто понимать, как выглядит, например, 100 г гречки или рыбы. Но не превращать свою жизнь в бесконечную погоню за КБЖУ.



Что дает правильное питание? Знайте, что до сих пор нет ни одного адекватного научного исследования, которое подтвердило бы пользу дробного питания. Зато врачи как один говорят, что частые перекусы — это постоянно повышенный инсулин и риск заработать диабет второго типа.



Не допускайте жестких запретов. Прописная истина: чем сильнее вы себе что-то запрещаете, тем больнее потом будет срыв.



Без фанатизма! Мы все понимаем, как выглядит безусловно вредная еда — от нее и отказываемся. В крайности не впадаем, печенье из амарантовой муки с добавлением протеина и стевии не печем.



Едим по ощущениям — когда чувствуем голод, а не по будильнику.



Едим без спешки. То есть если мы едим — значит, едим, а не листаем инстаграм или что-нибудь еще в смартфоне. Так быстрее придет понимание того, что вы сыты.



Не делаем из еды культ и не зацикливаемся на каждой калории. Организм все равно хитрее, и он свое возьмет — как бы вы ни противились.



Пытаемся смириться с тем, что здоровое тело — это не обезжиренное тело. Это самое сложное во всей истории, но придется поработать со своей головой и восприятием отражения в зеркале.



Найдите для себя такую систему питания, на которой вы с легкостью можете продержаться несколько лет. На которой и вашему мозгу, и вашему телу будет приятно и комфортно.



Доверяйте своему телу. И перестаньте все контролировать.



Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Когда вы встаете на тропу правильного питания, вы и не подозреваете, какими проблемами с головой и психикой это может обернуться. И обернется, если будете слепо следовать тому, что пропагандируют через интернеты и прочие инстаграмы. Давайте примем как аксиому: правильное питание в современной его трактовке имеет мало общего со здоровым питанием.Это строго лимитированный рацион, который состоит из скудного набора разрешенных продуктов. Готовятся эти продукты чаще всего на пару или запекаются. В список, который можно, точно попадают овощи, яичные белки, овсяные хлопья, цельная овсянка, гречка, бурый или дикий рис, отруби и клетчатка, рыба и морепродукты,индейка. Курица уже под вопросом — антибиотики и гормоны. Творог и молочка тоже — от них отеки,да и лактозная непереносимость вдруг зацвела пышным цветом. Все остальное нельзя — ну, или в очень мизерном количестве.Есть еще один фильтр продуктов — гликемический индекс. Показатель, который относится к углеводным продуктам и показывает, с какой силой и скоростью они влияют на подъем уровня сахара в крови и, как результат, инсулинового выброса.Калорийность рациона правильного питания(далее — ПП) варьируется, как правило, от 800 до 1500 ккал в сутки. Особо смелые разгоняются до 1700 ккал. Но если нужно быстро похудеть, то чаще всего это 1200 ккал в сутки.Вся еда непременно взвешивается вплоть до грамма и проходит проверку на соответствие КБЖУ (калорийность, белки, жиры, углеводы). То есть если худеющая девушка решила, что в день она питается в пределах 1200, то она, несмотря ни на что, должна вписаться в лимит. При этом еще и попасть в соотношение белков, жиров и углеводов. Здесь на помощь приходят приложения вроде FatSecret или MyFitnessPal, где можно посчитать калорийность практически любого продукта или блюда. С большими погрешностями, но на это адепты ПП закрывают глаза.Белки — это абсолютно безопасно, по версии ПП.Углеводы откладываются в жир, поэтому за ними нужен глаз да глаз. Жиры тоже представляют опасность, поэтому лучше их вообще исключить или оставить легкие вкрапления в виде столовой ложки льняного масла утром натощак или жирной рыбы раз в неделю.Дневной рацион дробится на 5?6 приемов пищи. Есть нужно каждые 2,5?3 часа. Пропуск еды, как уверяют знатоки и эксперты, непременно приведет к тому, что метаболизм(он же обмен веществ) включит стоп-кран. И все, что мы съедим потом, непременно трансформируется в жир.Есть еще такое понятие, как читмил, он же санкционированный зажор. Но читмил звучит модно. Это когда раз в неделю ПП-адепт позволяет себе в один прием пищи съесть все, что ему захочется. В неограниченном количестве. Хоть торт проглотить, хоть сковородку жареной картошки.Отдельно хочу сказать о соли, которая исключается полностью. Это чаще всего приводит к нарушению водно-солевого баланса в организме, что неизбежно вызовет отеки.Те отеки,которые выглядят как лишние килограммы жира, с которыми впоследствии начинается еще более ожесточенная борьба. Бесполезная, правда.Если посмотреть на правильное питание трезво, а не под влиянием эйфории от тающих на весах килограммов, то можно заметить, что это, по сути, низкокалорийная диета с очень скудным набором продуктов. Медики называют это режимом дефицита.О дефиците белков и речи не идет — ПП-диета это исключает.человек не получает нужного количества энергии для нормальной жизни — не говоря о том, что у него не хватает топлива на тренировки. Но все, кто придерживается ПП, знают, что углеводы откладываются в жир. Поэтому высчитывают до грамма.организм выключает свет сразу на нескольких этажах своего дома: перестает вырабатывать гормоны, ставит на паузу репродуктивную функцию, экономит на качестве кожи, отпускает в свободное плавание волосы, снижает скорость работы мозга,ухудшает память — и это далеко не все. Говоря проще, в организме начинаются серьезные сбои. Только знать о себе они дают не на следующее утро, а через несколько месяцев — когда «запас прочности» заканчивается.Получается такая ситуация: нам нравится то, что мы видим в зеркале, но нашему организму изнутри очень и очень плохо.Только мы этого не слышим и не чувствуем, потому что попадаем в сильнейшую зависимость от нового образа тела — похудевшего, с явным мышечным рельефом, на котором с легкостью застегиваются джинсы образца 2005 года. И зависимость эта в разы сильнее тревожных сигналов, которые посылает организм.И вот здесь случается разрыв головы и тела. Они в какой-то момент перестают дружить и начинают жить каждый по своей программе: голова боится всего, что не вписывается в рамки ПП, а тело пытается в этих условиях выжить. Именно выжить, подчеркиваю. Оно страдает и истощается, получая скупой и однообразный набор макро- и микронутриентов.Как человек, испытывавший на себе это самое ПП больше года, могу точно сказать: чувство вины перед самой собой в этой истории случается гораздо чаще, чем удовольствие от еды.Ты ешь яблоко и судорожно подсчитываешь в голове, вписывается ли оно в твою суточную калорийность.Ты приходишь на мероприятие и, когда видишь еду, начинаешь нервничать. Ты срываешься на сладкое (потому что не срываться не можешь) и потом коришь себя за это, обещая непременно увеличить порцию кардио на следующей тренировке. Ты постоянно находишься в войне с самой собой и со своей едой.При этом именно еда становится центром твоей вселенной: купить продукты на неделю,приготовить еду на завтра или на всю неделю, взвесить порции, разложить по контейнерам,поставить будильники в смартфоне на каждый прием пищи, взять все с собой, съесть содержимое контейнера, где бы ты ни находилась — на работе, в магазине, в метро, снова забежать в магазин. И так каждый день.А это — против нашей природы. Когда что-то идет ненормально, организм сопротивляется и объявляет войну.Он начинает вести себя жестко и непредсказуемо. Это мы понимаем, что все затевалось ради заветного XS. А для него это выглядит как попытка хозяйки его убить.Еда должна доставлять удовольствие так же, как и другие физиологические потребности человека! Если вы воспринимаете еду как белки, жиры и углеводы в строго разрешенных пропорциях, у вас уже проблемы.В тот момент, когда вы ловите себя на чувстве вины за съеденное, можете начинать бить тревогу: ваша голова и тело потеряли взаимопонимание. И дальше либо вы возьмете себя в руки сами, либо рано или поздно это придется сделать психотерапевту.Именно так называют медики все модели пищевого поведения, которые выходят за рамки нормальных. Здесь и орторексия, и анорексия, и булимия, и компульсивное переедание. Пищевых расстройств гораздо больше, но эти — самые распространенные.И если анорексия видна невооруженным глазом, потому что человек худеет буквально до костей, то та же орторексия или компульсивное переедание — проблемы внутри человека.К счастью, сегодня образ идеального тела изменился, и девушки больше не гонятся за костями и кожей. Поэтому нервная анорексия встречается все реже и, как правило, среди подростков.Но набирают обороты психические расстройства, которые не так очевидны внешне,но которые таят в себе огромную опасность для человека.Девушка, которая сидит на ПП и исправно тренируется, скорее всего, перфекционистка. Она привыкла к тому, что у нее все хорошо и даже идеально. Ее успехами все восхищаются. Поэтому, когда у нее в голове начинаются проблемы, она даже мысли не допускает, чтобы открыто попросить о помощи.Как признаться всем, что она слабая и ей нужна поддержка? Нет, она сделает все сама.Рано или поздно начинаются проблемы с килограммами — они растут. Острое желание контролировать вес тела приводит к тому, что меры становятся все более жесткими. Калорийность рациона падает еще больше, в списке разрешенных продуктов фактически остаются одни огурцы и вода, все чаще случаются пищевые срывы. Потом оглушающее чувство вины, снова ограничение в еде, снова срыв — и так по кругу.А ведь начиналось все безобидно: взвешивай еду, считай калории, ешь каждые три часа,не ешь гадостей.Можно постараться помочь себе самостоятельно, расширяя границы дозволенного и честно снимая жесткие запреты. Но здесь важна осознанность. Сделать вид, что вы себе разрешили углеводы на ночь — не то же самое, что разрешить их и расслабиться. Только когда организм вам поверит, он сам пойдет на примирение.Помогут и статьи врачей — в Интернете их много.Можно почитать книгу психотерапевта Светланы Бронниковой «Интуитивное питание» — там все пищевые нарушения разбираются по косточкам. И к каждому даются рекомендации. Можно обратиться к специалисту, если есть на примете хороший. Но ни в коем случае нельзя замыкаться в себе и держать проблему внутри.Только пройдя все стадии ПП, я поняла, что оно не имеет ничего общего со здоровым питанием. Здоровое — это интуитивное. Когда вы едите, чувствуя голод, когда получаете радость и удовольствие от еды. Когда в вашей голове при виде тарелки не срабатывает встроенный калькулятор. Когда вы не боитесь съесть лишний фрукт, потому что он не впишется в КБЖУ. Когда вы отлично понимаете, какая еда — вредная, а какая — полезная, но при этом вы не живете только мыслями о еде, контейнерах и ПП-рецептах, не зависаете на специализированных интернет-магазинах. Вы просто живете. И радуетесь. И не вините себя. И тренируетесь ради удовольствия, а не для того, чтобы отработать съеденное.Подумайте об этом, если вы на ПП.