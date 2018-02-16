Испытано на себе: печальная правда о правильном питании
ЧТО ТАКОЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ?
Это строго лимитированный рацион, который состоит из скудного набора разрешенных продуктов. Готовятся эти продукты чаще всего на пару или запекаются. В список, который можно, точно попадают овощи, яичные белки, овсяные хлопья, цельная овсянка, гречка, бурый или дикий рис, отруби и клетчатка, рыба и морепродукты,индейка. Курица уже под вопросом — антибиотики и гормоны. Творог и молочка тоже — от них отеки,да и лактозная непереносимость вдруг зацвела пышным цветом. Все остальное нельзя — ну, или в очень мизерном количестве.
Есть еще один фильтр продуктов — гликемический индекс. Показатель, который относится к углеводным продуктам и показывает, с какой силой и скоростью они влияют на подъем уровня сахара в крови и, как результат, инсулинового выброса.
Каким должно быть правильное питание?Калорийность рациона правильного питания(далее — ПП) варьируется, как правило, от 800 до 1500 ккал в сутки. Особо смелые разгоняются до 1700 ккал. Но если нужно быстро похудеть, то чаще всего это 1200 ккал в сутки.
Вся еда непременно взвешивается вплоть до грамма и проходит проверку на соответствие КБЖУ (калорийность, белки, жиры, углеводы). То есть если худеющая девушка решила, что в день она питается в пределах 1200, то она, несмотря ни на что, должна вписаться в лимит. При этом еще и попасть в соотношение белков, жиров и углеводов. Здесь на помощь приходят приложения вроде FatSecret или MyFitnessPal, где можно посчитать калорийность практически любого продукта или блюда. С большими погрешностями, но на это адепты ПП закрывают глаза.
Белки — это абсолютно безопасно, по версии ПП.
Углеводы откладываются в жир, поэтому за ними нужен глаз да глаз. Жиры тоже представляют опасность, поэтому лучше их вообще исключить или оставить легкие вкрапления в виде столовой ложки льняного масла утром натощак или жирной рыбы раз в неделю.
Дневной рацион дробится на 5?6 приемов пищи. Есть нужно каждые 2,5?3 часа. Пропуск еды, как уверяют знатоки и эксперты, непременно приведет к тому, что метаболизм(он же обмен веществ) включит стоп-кран. И все, что мы съедим потом, непременно трансформируется в жир.
Есть еще такое понятие, как читмил, он же санкционированный зажор. Но читмил звучит модно. Это когда раз в неделю ПП-адепт позволяет себе в один прием пищи съесть все, что ему захочется. В неограниченном количестве. Хоть торт проглотить, хоть сковородку жареной картошки.
Отдельно хочу сказать о соли, которая исключается полностью. Это чаще всего приводит к нарушению водно-солевого баланса в организме, что неизбежно вызовет отеки.Те отеки,которые выглядят как лишние килограммы жира, с которыми впоследствии начинается еще более ожесточенная борьба. Бесполезная, правда.
К ЧЕМУ ПРИВОДИТ УРЕЗАНИЕ КАЛОРИЙ, ОТКАЗ ОТ ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ?
Если посмотреть на правильное питание трезво, а не под влиянием эйфории от тающих на весах килограммов, то можно заметить, что это, по сути, низкокалорийная диета с очень скудным набором продуктов. Медики называют это режимом дефицита.
О дефиците белков и речи не идет — ПП-диета это исключает.
При дефиците углеводов человек не получает нужного количества энергии для нормальной жизни — не говоря о том, что у него не хватает топлива на тренировки. Но все, кто придерживается ПП, знают, что углеводы откладываются в жир. Поэтому высчитывают до грамма.
При дефиците жиров организм выключает свет сразу на нескольких этажах своего дома: перестает вырабатывать гормоны, ставит на паузу репродуктивную функцию, экономит на качестве кожи, отпускает в свободное плавание волосы, снижает скорость работы мозга,ухудшает память — и это далеко не все. Говоря проще, в организме начинаются серьезные сбои. Только знать о себе они дают не на следующее утро, а через несколько месяцев — когда «запас прочности» заканчивается.
Получается такая ситуация: нам нравится то, что мы видим в зеркале, но нашему организму изнутри очень и очень плохо.Только мы этого не слышим и не чувствуем, потому что попадаем в сильнейшую зависимость от нового образа тела — похудевшего, с явным мышечным рельефом, на котором с легкостью застегиваются джинсы образца 2005 года. И зависимость эта в разы сильнее тревожных сигналов, которые посылает организм.
И вот здесь случается разрыв головы и тела. Они в какой-то момент перестают дружить и начинают жить каждый по своей программе: голова боится всего, что не вписывается в рамки ПП, а тело пытается в этих условиях выжить. Именно выжить, подчеркиваю. Оно страдает и истощается, получая скупой и однообразный набор макро- и микронутриентов.
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЕДЫ
Как человек, испытывавший на себе это самое ПП больше года, могу точно сказать: чувство вины перед самой собой в этой истории случается гораздо чаще, чем удовольствие от еды.Ты ешь яблоко и судорожно подсчитываешь в голове, вписывается ли оно в твою суточную калорийность.Ты приходишь на мероприятие и, когда видишь еду, начинаешь нервничать. Ты срываешься на сладкое (потому что не срываться не можешь) и потом коришь себя за это, обещая непременно увеличить порцию кардио на следующей тренировке. Ты постоянно находишься в войне с самой собой и со своей едой.
При этом именно еда становится центром твоей вселенной: купить продукты на неделю,приготовить еду на завтра или на всю неделю, взвесить порции, разложить по контейнерам,поставить будильники в смартфоне на каждый прием пищи, взять все с собой, съесть содержимое контейнера, где бы ты ни находилась — на работе, в магазине, в метро, снова забежать в магазин. И так каждый день.
А это — против нашей природы. Когда что-то идет ненормально, организм сопротивляется и объявляет войну.Он начинает вести себя жестко и непредсказуемо. Это мы понимаем, что все затевалось ради заветного XS. А для него это выглядит как попытка хозяйки его убить.
Еда должна доставлять удовольствие так же, как и другие физиологические потребности человека! Если вы воспринимаете еду как белки, жиры и углеводы в строго разрешенных пропорциях, у вас уже проблемы.
В тот момент, когда вы ловите себя на чувстве вины за съеденное, можете начинать бить тревогу: ваша голова и тело потеряли взаимопонимание. И дальше либо вы возьмете себя в руки сами, либо рано или поздно это придется сделать психотерапевту.
НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Именно так называют медики все модели пищевого поведения, которые выходят за рамки нормальных. Здесь и орторексия, и анорексия, и булимия, и компульсивное переедание. Пищевых расстройств гораздо больше, но эти — самые распространенные.
И если анорексия видна невооруженным глазом, потому что человек худеет буквально до костей, то та же орторексия или компульсивное переедание — проблемы внутри человека.
К счастью, сегодня образ идеального тела изменился, и девушки больше не гонятся за костями и кожей. Поэтому нервная анорексия встречается все реже и, как правило, среди подростков.
Но набирают обороты психические расстройства, которые не так очевидны внешне,но которые таят в себе огромную опасность для человека.
Девушка, которая сидит на ПП и исправно тренируется, скорее всего, перфекционистка. Она привыкла к тому, что у нее все хорошо и даже идеально. Ее успехами все восхищаются. Поэтому, когда у нее в голове начинаются проблемы, она даже мысли не допускает, чтобы открыто попросить о помощи.
Как признаться всем, что она слабая и ей нужна поддержка? Нет, она сделает все сама.
Рано или поздно начинаются проблемы с килограммами — они растут. Острое желание контролировать вес тела приводит к тому, что меры становятся все более жесткими. Калорийность рациона падает еще больше, в списке разрешенных продуктов фактически остаются одни огурцы и вода, все чаще случаются пищевые срывы. Потом оглушающее чувство вины, снова ограничение в еде, снова срыв — и так по кругу.
А ведь начиналось все безобидно: взвешивай еду, считай калории, ешь каждые три часа,не ешь гадостей.
Можно постараться помочь себе самостоятельно, расширяя границы дозволенного и честно снимая жесткие запреты. Но здесь важна осознанность. Сделать вид, что вы себе разрешили углеводы на ночь — не то же самое, что разрешить их и расслабиться. Только когда организм вам поверит, он сам пойдет на примирение.
Помогут и статьи врачей — в Интернете их много.
Можно почитать книгу психотерапевта Светланы Бронниковой «Интуитивное питание» — там все пищевые нарушения разбираются по косточкам. И к каждому даются рекомендации. Можно обратиться к специалисту, если есть на примете хороший. Но ни в коем случае нельзя замыкаться в себе и держать проблему внутри.
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН — ЭТО ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
Только пройдя все стадии ПП, я поняла, что оно не имеет ничего общего со здоровым питанием. Здоровое — это интуитивное. Когда вы едите, чувствуя голод, когда получаете радость и удовольствие от еды. Когда в вашей голове при виде тарелки не срабатывает встроенный калькулятор. Когда вы не боитесь съесть лишний фрукт, потому что он не впишется в КБЖУ. Когда вы отлично понимаете, какая еда — вредная, а какая — полезная, но при этом вы не живете только мыслями о еде, контейнерах и ПП-рецептах, не зависаете на специализированных интернет-магазинах. Вы просто живете. И радуетесь. И не вините себя. И тренируетесь ради удовольствия, а не для того, чтобы отработать съеденное.
Подумайте об этом, если вы на ПП.
ВМЕСТО P. S.: КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
- Подсчет калорий и взвешивание еды — это, в принципе, нормально, если не затягивать. Достаточно месяц побаловаться, чтобы просто понимать, как выглядит, например, 100 г гречки или рыбы. Но не превращать свою жизнь в бесконечную погоню за КБЖУ.
- Что дает правильное питание? Знайте, что до сих пор нет ни одного адекватного научного исследования, которое подтвердило бы пользу дробного питания. Зато врачи как один говорят, что частые перекусы — это постоянно повышенный инсулин и риск заработать диабет второго типа.
- Не допускайте жестких запретов. Прописная истина: чем сильнее вы себе что-то запрещаете, тем больнее потом будет срыв.
- Без фанатизма! Мы все понимаем, как выглядит безусловно вредная еда — от нее и отказываемся. В крайности не впадаем, печенье из амарантовой муки с добавлением протеина и стевии не печем.
- Едим по ощущениям — когда чувствуем голод, а не по будильнику.
- Едим без спешки. То есть если мы едим — значит, едим, а не листаем инстаграм или что-нибудь еще в смартфоне. Так быстрее придет понимание того, что вы сыты.
- Не делаем из еды культ и не зацикливаемся на каждой калории. Организм все равно хитрее, и он свое возьмет — как бы вы ни противились.
- Пытаемся смириться с тем, что здоровое тело — это не обезжиренное тело. Это самое сложное во всей истории, но придется поработать со своей головой и восприятием отражения в зеркале.
- Найдите для себя такую систему питания, на которой вы с легкостью можете продержаться несколько лет. На которой и вашему мозгу, и вашему телу будет приятно и комфортно.
- Доверяйте своему телу. И перестаньте все контролировать.
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Добавил stefan в категорию Разное
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