12 признаков медленного метаболизма, о которых вы должны знать

Не получается сбросить вес? Возможно, причина в замедленном обмене веществ. Рассказываем о симптомах, которые могут на это указывать.Вы тщательно подсчитываете калории, ходите в тренажерный зал, только все бесполезно?Причиной может быт обмен веществ, в результате которого ваше тело превращает калории в энергию для поддержания основных функций организма. Калории расходуются на работу мозга, нервной системы, сердца и остальных органов.Люди с ускоренным метаболизмом могут, видимо, есть все, что захочется и не задумываться о лишних килограммах. А тем, у кого обменные процессы происходят медленнее, приходится постоянно трудиться, чтобы поддерживать себя в форме.К тому же обмен веществ после 35-40 лет также начинает медленно замедляться.Самый важный определитель метаболизма - щитовидная железа. Именно она контролирует наше давление, частоту дыхания, пульс и температуру тела.При гипофункции щитовидной железы вырабатывается недостаточное количество гормонов, и обмен веществ происходит медленнее.Поэтому, если вы наблюдаете у себя нижеперечисленные симптомы, возможно, стоит обратиться к врачу и проверить щитовидную железу.Первый признак, что с обменными процессами что-то не так. Часто это связывают с повышенным аппетитом, оставляя без внимания гипотериоз, который иногда бывает сложно диагностировать.Чем медленнее организм сжигает энергию, тем чаще появляется чувство усталости. После набора веса, это является вторым признаком медленного метаболизма.При медленном метаболизме клетки не так активны, а значит, не получают надлежащего кровоснабжения. В результате кожа получает недостаточно питательных веществ, теряет блеск, становится тусклой, сухой и потрескавшейся.Изменения обмена сказываются и на состоянии ногтей: они начинают слоиться, бугриться и становятся хрупкими.Медленный метаболизм может повлиять и на волосы. Нехватка питательных элементов приводит к их выпадению, замедлению роста и ломкости.Из-за сниженной функции щитовидной железы могут появляться головные боли, мигрени и напряжение в области лба и вокруг глаз.Недостаток гормонов щитовидной железы плохо сказывается на способности к запоминанию.При замедленном метаболизме часто появляется ощущение зябкости, а простуды становятся привычным явлением. Медленный обмен веществ приводит к снижению температуры тела, что является еще одним признаком гипотериоза.Низкий уровень гормонов щитовидной железы влияет на пониженный уровень половых гормонов, таких как тестостерон, что может снизить сексуальную активность.Поскольку гипотиреоз замедляет многие процессы в организме, неудивительно, что и на настроение он тоже влияет. Депрессию часто связывают со сниженной функцией щитовидной железы и, следовательно, с замедленным метаболизмом.Метаболизм связан с резистентностью к инсулину. Состоянию, при котором клетки не реагируют на обычные действия гормона инсулина. И когда организм устойчив к инсулину, это вызывает хроническое замедление метаболизма.Одним из первых признаков устойчивости к инсулину является постоянная тяга к сладкому и углеводам. А чем больше вы едите сладкого, тем больше накапливается лишний жир, а вы чаще утомляетесь.