7 малоизвестных свойств лука

Отваривая куриную грудку, необходимо в кастрюлю кинуть разрезанный на четвертинки красный лук. Мясо приобретает красивый розоватый оттенок.Я так делала уже не раз, и результат — загляденье.Луковая шелуха для супа — суперингредиент! Он придаст бульону насыщенный цвет и удивительный аромат, а если добавить в суп еще и грибы… Рекомендую попробовать.То, что ты узнаешь сейчас о луке, может удивить, но точно пригодится! Представляю тебе малоизвестные свойства этого жгучего продукта.Свойства лукаЛук прекрасно удаляет нагар с кастрюль, сковородок и решеток-гриль! Чтобы избавиться от грязи, натри посуду свежеразрезанной луковицей. Затем — хорошо промой водой с моющим средством. Луковый сок чудесно нейтрализует запах гари и очищает поверхности!Чтобы разрезанная напополам луковица не засохла, как это часто случается, помести ее в блюдце срезом на соль.Луковый сок способен удалять пятна пота с одежды! Нанеси сок на пятно, оставь одежду ненадолго, затем постирай как обычно. Ты будешь приятно удивлен, желтизна исчезнет! Лук является сильным средством от комаров, муравьев и других насекомых.Налей в миску воды, брось туда разрезанную на колечки луковицу. Букашки будут держаться на расстоянии от этого места!Лук поможет справиться с загрязнениями на поверхности обуви. Им можно протирать подошву, ткань, кожаную обувь. Выводит даже сложные пятна от травы!Благодаря своим антибактериальным свойствам, лук поможет при укусах насекомых и снимет раздражение при любых воспалениях на поверхности кожи.Отвар луковой шелухи снимает боль в горле, уменьшает отек. Можно пить его с мёдом, замечательное обволакивающее средство!Лечебные свойства лука не перечесть! Из луковой кашицы можно делать маску для жирной кожи: лук угнетающе подействует на сальные железы, кожа подсушится и воспаления исчезнут.