7 малоизвестных свойств лука
Я так делала уже не раз, и результат — загляденье.
Луковая шелуха для супа — суперингредиент! Он придаст бульону насыщенный цвет и удивительный аромат, а если добавить в суп еще и грибы… Рекомендую попробовать.
То, что ты узнаешь сейчас о луке, может удивить, но точно пригодится! Представляю тебе малоизвестные свойства этого жгучего продукта.
Свойства лука
Лук прекрасно удаляет нагар с кастрюль, сковородок и решеток-гриль! Чтобы избавиться от грязи, натри посуду свежеразрезанной луковицей. Затем — хорошо промой водой с моющим средством. Луковый сок чудесно нейтрализует запах гари и очищает поверхности!
Чтобы разрезанная напополам луковица не засохла, как это часто случается, помести ее в блюдце срезом на соль.
Луковый сок способен удалять пятна пота с одежды! Нанеси сок на пятно, оставь одежду ненадолго, затем постирай как обычно. Ты будешь приятно удивлен, желтизна исчезнет! Лук является сильным средством от комаров, муравьев и других насекомых.
Налей в миску воды, брось туда разрезанную на колечки луковицу. Букашки будут держаться на расстоянии от этого места!
Лук поможет справиться с загрязнениями на поверхности обуви. Им можно протирать подошву, ткань, кожаную обувь. Выводит даже сложные пятна от травы!
Благодаря своим антибактериальным свойствам, лук поможет при укусах насекомых и снимет раздражение при любых воспалениях на поверхности кожи.
Отвар луковой шелухи снимает боль в горле, уменьшает отек. Можно пить его с мёдом, замечательное обволакивающее средство!
Лечебные свойства лука не перечесть! Из луковой кашицы можно делать маску для жирной кожи: лук угнетающе подействует на сальные железы, кожа подсушится и воспаления исчезнут.
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