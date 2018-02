Самые опасные виды простуды

Простудой люди называют многие острые респираторные болезни. Но поскольку в медицинской терминологии это понятие отсутствует, дать ему точное определение достаточно трудно. Условно к простудным заболеваниям принято относить те, которые возникают на фоне переохлаждения, сказывающегося на иммунной защите организма. Однако причиной болезни всегда являются инфекционные агенты — вирусы (в подавляющем большинстве случаев) и бактерии. Нужно сказать, что большинство ОРЗ проходят легко, через 1-2 недели человек полностью выздоравливает. Но это вовсе не значит, что сезонные кашель, жар и насморк — такие уж безобидные симптомы. В каком случае простудное заболевание может представлять опасность.Сегодня медицине известно более 200 видов вирусов, вызывающих острые респираторные инфекции. Вирус гриппа — один из них. Но поскольку именно он способен приводить к достаточно серьезным осложнениям, да и само заболевание отличается сильной интоксикацией организма, о гриппе часто говорят отдельно, дифференцируя его от других ОРВИ.Тяжесть течения болезни зависит от множества факторов. Под угрозой всегда находятся люди с отягощенным анамнезом — заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, астмой, сахарным диабетом и другим. Особенно опасен грипп для маленьких детей в возрасте до 5 лет и пожилых людей, он представляет реальную угрозу для беременных, поскольку может привести к выкидышу. Ежегодно от гриппа умирает до полумиллиона пациентов во всем мире.Еще одним существенным фактором, определяющим тяжесть эпидемии, является циркулирующий штамм вируса. Например, U.S. Centers for Disease Control and Prevention отмечает, что в этом сезоне у госпитализированных больных в США преобладает серотип A(H3N2). Этот вирус в 1968-1970 годах вызвал пандемию Гонконгского гриппа. На сегодняшний день, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), 9,1% случаев госпитализации с гриппом в этом эпидсезоне закончились летальным исходом.Одним из самых тяжелых осложнений гриппа является вирусная пневмония — именно она является главной причиной смерти среди пациентов. Развивается она на 2-3-й день и приводит к острой легочной недостаточности.Защититься от гриппа можно с помощью прививки — ежегодно врачи разрабатывают вакцину, которая помогает выработать иммунитет к циркулирующему в этом сезоне штамму. Также грипп является одной из немногих вирусных инфекций, против которых разработаны специальные антивирусные препараты — осельтамивир и занамивир.Однако медицинские исследования говорят о том, что именно вакцинация является адекватным способом защиты здоровья. Доказано, что перенесшие грипп пациенты часто страдают от других осложнений. В частности, специалисты двух канадских центров Clinical Evaluative Sciences (ICES) и Public Health Ontario (PHO) отмечают, что среди переболевших человек повышается частота заболеваемости инфарктом миокарда.Среди разнообразия циркулирующих вирусов, вызывающих острые респираторные болезни, стоит выделить парагрипп. Этот инфекционный агент менее опасен, чем грипп. Он реже приводит к осложнениям и, как правило, проходит без серьезных последствий для здоровья. Но все же само течение болезни может принести немало проблем, особенно, если речь идет о детях. Дело в том, что парагрипп — главная причина развития ложного крупа. Вирус поражает в основном слизистую глотки и гортани и приводит к их отеку. У взрослых дыхательные пути достаточно широкие, поэтому отечность не так сильно сказывается на дыхательной деятельности, а вот у детей данное состояние может закончиться стенозом гортани и удушьем. В отличие от истинного крупа, развивающегося при дифтерии, ложный крайне редко представляет реальную угрозу жизни. И все же сам приступ переносится очень тяжело и может негативно сказываться на общем состоянии ребенка. Круп опасен для детей с аллергиями, астмой, фебрильными судорогами.Затрудненный вдох. Свисты, шумы при дыхании. Осиплость или полная потеря голоса. Повышение температуры. Лающий тяжелый кашель.Чаще всего такие приступы развиваются ночью, однако могут беспокоить на протяжении суток. Ребенку с признаками крупа нужно обязательно оказать первую помощь, а в тяжелых случаях — вызывать бригаду врачей. Например, в домашних условиях помогут ингаляции холодным паром через небулайзер. Горячий пар не используется, поскольку может лишь усугубить отек. Чтобы уменьшить риск развития крупа, при парагриппе очень важно обеспечить больному правильные условия в помещении:Температура не должна превышать 22°С (ребенка при этом нужно потеплее одеть). Влажность — 50-70%. Частые проветривания и ежедневная влажная уборка без применения бытовой химии. Аденовирусная инфекцияАденовирусная инфекция — еще один распространенный вид ОРВИ, пик которого приходится именно на холодное время года. Сначала болезнь начинается как любая простуда — повышается температура, появляются насморк и кашель. Но через несколько дней вирус поражает глаза — именно конъюнктивит является характерным признаком активности аденовирусной инфекции. У маленьких детей инфекция переходит и на желудочно-кишечный тракт, вследствие чего могут возникать диареи. При правильном лечении в норме симптомы проходят через 1-2 недели без каких-либо последствий.Одним из главных осложнений, вызванных этим вирусом, является присоединение бактериального конъюнктивита. В этом случае в глазах появляются гнойные очаги, может поражаться роговица и ухудшается острота зрения. Бактериальная инфекция способна существенно навредить глазам и крайне редко проходит без лечения, поэтому при ее признаках нужно обязательно обратиться к офтальмологу.У детей аденовирус опасен и частой диареей, поскольку она может привести к обезвоживанию. Если у ребенка повышена температура, риск лишь увеличивается. Нехватка жидкости в организме грозит различными опасными последствиями, среди которых наиболее распространенное — пневмония, возникающая из-за сгущения мокроты и застойных процессов в легких.Нужно сказать, что не всегда аденовирусная инфекция — это рядовая простуда. В 2007 году эксперты CDC сообщили о вспышке опасного типа аденовируса — Ad14. В отличие от других штаммов, которые редко приводят к серьезным последствиям, этот вызывал смертельные респираторные заболевания даже у здоровых взрослых. Летальные исходы у госпитализированных больных в разных областях составили 23-38%.В большинстве своем простуды вирусной этиологии опасны присоединением бактериальной инфекции. Некоторые ОРВИ, такие как грипп, приводят к этому чаще, другие — реже. Однако вероятность получить тяжелый бронхит или пневмонию остается в любом случае. Особенно часто такие осложнения возникают при несоблюдении норм лечения первичного заболевания. В частности, факторами риска являются:Нахождение в запыленной комнате с сухим жарким воздухом. Недостаточное питье. Злоупотребление лекарствами, в частности, жаропонижающими средствами. Прием таких медикаментов при любой простуде оправдан только для детей с фебрильными судорогами. В других случаях врачи рекомендуют пить нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, парацетамол) только при температуре выше 38,0°С. Самолечение антибиотиками. Антибактериальные средства неэффективны против вирусных инфекций, однако существенно влияют на микрофлору. Бесконтрольное применение антибиотиков может привести к обратному эффекту — нарушению баланса и бесконтрольному размножению условно-патогенной микрофлоры, которая и приведет к развитию болезни.Наиболее частые возбудители острых респираторных болезней дыхательных путей — стрептококки и стафилококки. В январе 2018 года эксперты Всемирной организации здравоохранения обнародовали неутешительные данные: согласно статистике Глобальной системы эпиднадзора, у более чем 500 тысяч человек в 22 странах мира наблюдается резистентность к антибиотикам. А это значит, что общепринятая схема лечения бактериальной инфекции для них неэффективна. Среди микроорганизмов, выработавших устойчивость к препаратам, наряду с сальмонеллой и кишечной палочкой, упоминается и золотистый стафилококк. Поэтому даже незначительная простуда при несоблюдении правил лечения и неоправданного применения лекарств может обернуться тяжелыми последствиями. В частности, бактериальной пневмонией, вызванной резистентным золотистым стафилококком.