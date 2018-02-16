Названы ранние признаки сердечного приступа

Заболевания сердца – убийца номер один во всем мире.Лишь за 2013 год более 33% смертей в США были вызваны проблемами, связанными с сердечным здоровьем. Подобные инциденты заставили ученых выяснить, какие же первые признаки "тихих убийц" - инсультов, сердечно-сосудистых заболеваний и инфарктов.Эти болезни уже долгое время занимают первое место в списке распространенных причин смерти. Впрочем, наш организм способен предупреждать о таких серьезных заболеваниях. Важно только научиться вовремя прислушиваться к тому, какие сигналы подает нам наше тело.Существует 8 предупреждающих сигналов о проблемах внутри организма. Красным флагом можно назвать боли в плечах, спине и руках. Другой признак, как показатель плохого кровообращения - необычная слабость в теле или головокружения. В случае, если кровь не может перемещаться по телу привычным образом, наш мозг перестает получать нормальное количество крови и питательных элементов.Другие признаки, которые необходимо не игнорировать, а сопоставить с остальными - холодный пот и липкость. Если тело чрезмерно перенапрягается, вам лучше выяснить, что именно вызывает подобную утомляемость.?Также у неожиданно большого числа пациентов, которым пришлось перенести сердечный приступ, до него были симптомы простуды или гриппа. Не пытайтесь заглушить болезнь, лучше полноценно лечите ее, находясь не на ногах, а в состоянии покоя.Очередной признак - постоянное ощущение усталости или истощения. Это означает, что наш организм вынужден работать в усиленных темпах. Отсюда и еще один признак - затрудненное дыхание или нехватка сил на простые физические действия.