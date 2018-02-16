Диетологи опровергли популярные мифы о молоке

Молоко, как и большинство продуктов, имеет свои плюсы и минусы, и любите вы его или нет, важно узнать, что же это за продукт на самом делеКто-то любит молоко, а кто-то его ненавидит, однако часто люди руководствуются мифами или стереотипами об этом продукте, считая его вредным, или наоборот, эликсиром молодости. Оказывается, баланс где-то посередине.Вполне возможно. Полугодовые исследования Университета Теннесси показали, что увеличение содержания кальция в рационе ускоряет потерю веса. Важно отметить, что кальций действует не так эффективно, как молоко. По мнению исследователей, белок, содержащийся в молоке, усиливает эффект сжигания жиров. Если, конечно, не запивать им эклеры.Белки молочной сыворотки и казеин являются высококачественными протеинами. Белки сыворотки быстро расщепляются на аминокислоты и попадают в кровь, что делает молоко отличным напитком после завершения тренировки. Казеин усваивается медленнее, попадая в кровь в течение долгого времени небольшими порциями. Так что молоко безусловно поможет нарастить мышечную массу (особенно цельное, как говорят знатоки из Техасского университета). Понятно, что без правильного режима питания и тренировок у вас ничего не получится.Коровам для ускорения роста дают гормоны. Соответственно, эти гормоны попадают и в молоко и могут вам навредить, но только в случае, если принимать молоко внутривенно. Если вы отдаете предпочтение традиционному употреблении пищи, то можете не переживать, ведь процесс пищеварения разрушает гормоны.Пока это неизвестно. Некоторые считают, что молоко от коров, которым колют антибиотики, может снизить для вас эффект от некоторых лекарств. Но сейчас найти молоко от "чистых" коров практически нереально. Так что если антибиотики и зло, то, к сожалению, неизбежно.Ранее большинство исследователей считали, что употребление цельного молока повышает уровень холестерина, зато обезжиренное такого эффекта не дает. С другой стороны, содержание триглицеридов (нейтральных жиров, повышающих вероятность болезней сердца) снизилось на 22%. Сейчас животный жир активно реабилитируют. Некоторые специалисты даже советуют выпивать по два стакана любого коровьего молока в день, чтобы снизить вероятность инфаркта и инсульта.Судя по всему, да. Исследования показали, что сухое молоко по пищевой и биологической ценности практически не уступает обычному молоку. Также его удобнее хранить, однако не такое вкусное, как традиционное.Будет вкусно, да. Но не факт, что полезно. На сегодняшний день установлено, что в чае молоко снижает эффективность катехинов (веществ, защищающих твое сердце). Впрочем, если ты чаще пьешь чай без молока, а иногда добавляет, то беспокоиться не стоит. Примерно идентичная ситуация и с кофе. Кофеин вымывает кальций, который, в принципе, можно компенсировать употреблением молока. Правда, молока нужно будет пить больше, чем ты добавляешь в кофе.