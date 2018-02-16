Медики заявили о смертельной опасности мастурбации

Немецкие медики выступили в прессе с доводами о том, что мастурбация может быть опасной для жизни. Согласно их данным, в Германии из-за негативных последствий сексуального самоудовлетворения ежегодно умирают около 40 человек..По данным врачей, на каждый миллион жителей приходится минимум две смерти, связанные с онанизмом. Но фактически статистика смертей более высокая, убеждены эксперты. Дело в том, что родственники и близкие людей, погибших «из-за секса», часто стыдятся сообщать истинные обстоятельства, в которых неожиданно оборвалась жизнь, или считают это неуважительным по отношению к умершим.Но говорить о мастурбации нужно откровенно, полагают специалисты. Этот вид времяпровождения затрагивает жизнь подавляющего большинства людей. Согласно статистике, мастурбацию регулярно практикуют 95% мужчин и 70% женщин.«О вреде мастурбации существует огромное количество мифов, большая часть которых основана на далеких от науки спекуляциях. Тем не менее, самоудовлетворение все же может быть опасным», – предупредили ученые.По их словам, самоудовлетворение прежде всего небезопасно для людей со скрытыми заболеваниями сосудов и сердца. Также особую осторожность при мастурбации нужно проявлять людям с нестабильным артериальным давлением, - иначе они рискуют пострадать от остановки сердца и даже инсульта.Самым опасным способом самоудовлетворения врачами признана аутоэротическая асфиксия – искусственно вызываемый недостаток кислорода при самоудовлетворении. Люди при этом погибают по неосторожности, не рассчитав эффекта. К этому мнению врачей стоит прислушаться женщинам. Сексологи утверждают, что в отличие от мужчин, которые обычно прибегают к мастурбации с целью компенсировать нехватку «классического» секса, женщины используют ее как дополнительный источник удовольствия, независимо от наличия секса в их жизни.