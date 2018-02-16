Доступный всем овощ попал в список самых полезных продуктов!
Анализ показал: картофель богат витаминами (витамины В9, В6, С), минеральными веществами, каротиноидами и полифенолами. Не стоит забывать и о высоком содержании клетчатки. Если же в своем рационе заменить мясо овощами и картофелем, то можно снизить риск сердечных приступов. Также есть основания полагать, что картофель усиливает когнитивные способности у пожилых людей.
Причем наибольшей питательной ценностью отличается кожица картофеля. А минеральные вещества вне зависимости от способа приготовления (пюре, запеченный или вареный картофель) сохраняются. Плюс, по сравнению с другими продуктами, имеющими столько же углеводов в своем составе, картофель насыщает значительно лучше. Но эксперт советует ограничивать потребление картофеля фри из-за повышенного риска ожирения.
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