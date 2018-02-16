Врачи бессильны перед болезнями сердца

Болезни органов системы кровообращения – первые среди причин смертности во многих развитых странах мира. При этом эксперты отмечают, что медицина мало может повлиять на значимость болезней сердца в статистике смертей.По мнению главного редактора журнала «Здравоохранение России» Елены Бакеевой, болезни сердца и сосудов не только будут еще долго находиться на первом месте в рейтинге смертности, - но и начнут «уходить в отрыв». Бакеева считает, что такому лидерству способствует развитие технологий, из-за которых люди все меньше двигаются и подвергаются физическим нагрузкам. Этот фактор влияния технического прогресса на образ жизни людей перевешивает возможности медицины.«Болезни сердца - это расплата за развитие технологий, за комфорт. В большинстве случаев, причинами таких болезней является гиподинамия (малоподвижный образ жизни), неправильное или избыточное питание, стрессы и все в таком роде. Здесь что-то изменить медицина бессильна», — сказала специалист.Помимо этого, влияние на заболеваемость оказывают социальные аспекты, которые, по словам Елены Бакеевой, «значительно перевешивают физиологические». Социальные причины - это желание людей вести здоровый образ жизни, избавляться от вредных привычек, сознательно снижать калорийность пищи, отметила эксперт.В свою очередь академик РАН Виктор Малеев высказался о том, что свой вклад в картину продолжительности жизни и смертности в современном обществе вносят социально-экономические условия.