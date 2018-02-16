Вирус оспы может стать основой для противораковой вакцины

Американские исследователи провели клинические испытания вируса, который способен убивать раковые клетки. Такой вирус может функционировать как противораковая вакцина, которая не только непосредственно предотвращает рост раковых клеток, но и активирует работу иммунной системы для распространения ответа далеко за пределы зараженного вирусом региона. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpess.Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско создали онколитический вирус Pexa-Vec, который представляет собой модифицированную версию вируса коровьей оспы. В него добавлен ген, кодирующий небольшую пептидную молекулу, которая стимулирует рост иммунных клеток. Кроме того, из вируса убран ген тимидинкиназы, в результате чего инфекционный агент способен размножаться только в раковых клетках, в которых уровень киназы высок из-за мутации в специфических генах — RAS и p53.Ранние наблюдения свидетельствуют о том, что Pexa-Vec может нанести вред опухоли, повреждая кровеносные сосуды, которые ее питают. Теперь исследователи предполагают, что такой вирус можно вводить системно путем внутривенной инъекции. Это позволяет модифицированному инфекционному агенту атаковать не только первичный рак, но и метастазы, находящиеся в других местах организма. Это важное отличие Pexa-Vec от других вирусов, способных убивать раковые клетки, так как их можно вводить только непосредственно в опухоль, что ограничивает их терапевтический потенциал.Pexa-Vec был испытан на мышах, которые страдали от нейроэндокринного рака поджелудочной железы. Оказалось, что вирус не мог заразить здоровые органы, но поражал кровеносные сосуды. Хотя инфекционный агент уничтожил лишь часть злокачественных клеток, вызванный им иммунный ответ привел к исчезновению новообразования.