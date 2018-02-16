«Ультра-обработанная пища» вызывает рак?
К исследованию было привлечено 105 тысяч человек, за которыми наблюдали в течение пяти лет. Исследование показало, что если ультра-обработанные продукты составляют более 10% рациона, это повышает риск рака на 12%.
Ученые с осторожностью комментируют выводы исследования, заявляя при этом, что здоровая диета, будет самым лучшим выбором для долгой и полноценной жизни.
Что считается ультра-обработанными продуктами:
- Пакетированные хлеб и булочки массового производства
- Сладкие и пряные снеки, в частности, чипсы
- Шоколадные батончики и сладости в общем
Сладости следует потреблять с осторожностью
- Сладкие и подслащенные безалкогольные напитки
- Митболы, рыбные или куриные наггетсы
- Лапшу и супы быстрого приготовления
- Замороженные продукты и готовые блюда с долгим сроком хранения
- Продукты питания, главными ингредиентами которых являются сахар, растительное масло и другие жиры
По данным ученых, на основе исследования нельзя утверждать, что "ультра-переработанные" продукты являются причиной рака: существуют также другие факторы, поскольку люди, которые ели много такой пищи, имели и другие привычки, связанные с риском возникновения рака. Например, они курили, не были слишком активны физически, употребляли оральные контрацептивы и в целом потребляли больше калорий.
В то же время ученые отметили, что их выводы является "сигналом предупреждения," что людям стоит переходить на здоровую диету. При этом они отметили, что люди не должны беспокоиться из-за каждого пирожного, если употребляют много фруктов, овощей и клетчатки.
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