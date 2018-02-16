«Ультра-обработанная пища» вызывает рак?

Французские ученые сообщили о вероятной связи между максимально обработанной пищей и возникновением онкозаболеваний. Такие продукты как пирожные, наггетсы и пакетированный хлеб они определили как «ультра-обработанные», сообщает BBC.К исследованию было привлечено 105 тысяч человек, за которыми наблюдали в течение пяти лет. Исследование показало, что если ультра-обработанные продукты составляют более 10% рациона, это повышает риск рака на 12%.Ученые с осторожностью комментируют выводы исследования, заявляя при этом, что здоровая диета, будет самым лучшим выбором для долгой и полноценной жизни.Что считается ультра-обработанными продуктами:- Пакетированные хлеб и булочки массового производства- Сладкие и пряные снеки, в частности, чипсы- Шоколадные батончики и сладости в общемСладости следует потреблять с осторожностью- Сладкие и подслащенные безалкогольные напитки- Митболы, рыбные или куриные наггетсы- Лапшу и супы быстрого приготовления- Замороженные продукты и готовые блюда с долгим сроком хранения- Продукты питания, главными ингредиентами которых являются сахар, растительное масло и другие жирыПо данным ученых, на основе исследования нельзя утверждать, что "ультра-переработанные" продукты являются причиной рака: существуют также другие факторы, поскольку люди, которые ели много такой пищи, имели и другие привычки, связанные с риском возникновения рака. Например, они курили, не были слишком активны физически, употребляли оральные контрацептивы и в целом потребляли больше калорий.В то же время ученые отметили, что их выводы является "сигналом предупреждения," что людям стоит переходить на здоровую диету. При этом они отметили, что люди не должны беспокоиться из-за каждого пирожного, если употребляют много фруктов, овощей и клетчатки.