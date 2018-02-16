Как сделать отношения крепкими? 18 маленьких секретов

Отношения — это практика и опыт. Сразу сделать их идеальными никому не удается. Практикуйте любовь. Внедряйте в жизнь эти маленькие советы!Не нужно бить тревогу из-за ссор. Это нормально. Вы узнаете друг друга лучше. И нормально не находить решение конфликту, но просто смириться с вашими разными взглядами на определенные вещи.Или вопрос: «Как прошел твой день?». Да, это банально, но такие простые жесты очень важны. Это проявление вашей заботы друг о друге. Это говорит: «Ты для меня важен. Я хочу слушать тебя, как прошел твой день, что ты переживал.Я хочу целовать тебя. Я хочу обнять тебя перед сном». Что бы ни произошло между вами в течение дня, обязательно целуйте и обнимайте друг друга перед сном, обязательно спрашивайте, что у вас сегодня случилось.Может вам действительно придется пойти на тот ужин, куда вы не хотите. Вашему партнеру возможно нужно, чтобы вы что-то сделали для него. Вы можете не хотеть это делать, но вы должны это делать ради вашего избранника. Это отношения. И это того стоит.Делайте это неожиданно. Удивляйте друг друга. Даже просто купить его/ее любимый десерт по дороге домой. Сюрпризы не должны быть большими и дорогими, чтобы вызвать нужные эмоции.Этих слов не бывает много. Человек не должен сомневаться, любите ли вы его. Никто не должен спрашивать у своей половинки: «Ты меня любишь?». Это должно быть понятно со словами (не вымоленными) и без них.Не шутите друг над другом в компании других людей.Даже в простых вещах, даже в том, чтобы просто поддержать человека словами там, где вы не можете помочь делом.Не терпите, когда другие люди плохо отзываются о вашем избраннике — никогда. Пусть даже это какая-то мелочь: не смейтесь и не отмалчивайтесь перед другими за вашего партнера. Если человек не может полагаться, что вы его защитите, то кому он вообще может доверять?Если ваш партнер пишет вам или звонит — всегда отвечайте. Если у вас нет времени ответить — дайте ему об этом знать. На это нужно меньше минуты!Говорите друг другу «Спасибо», не принимайте все то, что вы делаете, как должное. Цените друг друга, когда вы наедине, и когда на людях.Не скрывайте встречу со своими бывшими, командировку или просто посиделки с друзьями по работе. Цените время друг друга, так чтобы и ваш партнер, зная ваши планы, мог строить свои. К тому же, если вы не рассказываете о своих встречах, разве может идти речь о доверии?Не нужно поднимать серьезные спорные вопросы во время отпуска и на виду у всех. Если тяжело уйти от конфликта, просто скажите: «Прости меня» или «Я все равно люблю тебя».Глубокий поцелуй, поцелуй в лоб, в щеки. Держитесь за руки, гуляя по улице. Ждите друг друга, когда вы собираетесь. Не уходите вперед. Открывайте перед ней двери.Празднуйте победы друг друга. Будьте одной командой, а не соперниками и завистниками.Новое платье? Скажите что-то, просто присвистните! Его очаровательная улыбка спросонья? Скажите это! Мелочи важны.Занимайтесь любовь. Прикосновения. Интим. Близость. Флирт. Эксперименты.Не переписывайтесь с кем-то в телефоне, когда вы вместе. Посвящайте свое время, внимание, себя полностью друг другу.