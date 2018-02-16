Как сделать отношения крепкими? 18 маленьких секретов
1. Большинство ссор и конфликтов будут всегда — смиритесь с этим.
Не нужно бить тревогу из-за ссор. Это нормально. Вы узнаете друг друга лучше. И нормально не находить решение конфликту, но просто смириться с вашими разными взглядами на определенные вещи.
2. Никогда не недооценивайте ценность поцелуя с добрым утром и перед сном.
Или вопрос: «Как прошел твой день?». Да, это банально, но такие простые жесты очень важны. Это проявление вашей заботы друг о друге. Это говорит: «Ты для меня важен. Я хочу слушать тебя, как прошел твой день, что ты переживал.
Я хочу целовать тебя. Я хочу обнять тебя перед сном». Что бы ни произошло между вами в течение дня, обязательно целуйте и обнимайте друг друга перед сном, обязательно спрашивайте, что у вас сегодня случилось.
3. Понимайте, что с отношениями приходят ожидания и обязательства.
Может вам действительно придется пойти на тот ужин, куда вы не хотите. Вашему партнеру возможно нужно, чтобы вы что-то сделали для него. Вы можете не хотеть это делать, но вы должны это делать ради вашего избранника. Это отношения. И это того стоит.
4. Дарите подарки.
Делайте это неожиданно. Удивляйте друг друга. Даже просто купить его/ее любимый десерт по дороге домой. Сюрпризы не должны быть большими и дорогими, чтобы вызвать нужные эмоции.
5. Часто говорите «Я тебя люблю».
Этих слов не бывает много. Человек не должен сомневаться, любите ли вы его. Никто не должен спрашивать у своей половинки: «Ты меня любишь?». Это должно быть понятно со словами (не вымоленными) и без них.
6. Не подкалывайте друг друга на людях.
Не шутите друг над другом в компании других людей.
7. Помогайте друг другу.
Даже в простых вещах, даже в том, чтобы просто поддержать человека словами там, где вы не можете помочь делом.
8. Стойте друг за друга.
Не терпите, когда другие люди плохо отзываются о вашем избраннике — никогда. Пусть даже это какая-то мелочь: не смейтесь и не отмалчивайтесь перед другими за вашего партнера. Если человек не может полагаться, что вы его защитите, то кому он вообще может доверять?
9. Отвечайте на общение.
Если ваш партнер пишет вам или звонит — всегда отвечайте. Если у вас нет времени ответить — дайте ему об этом знать. На это нужно меньше минуты!
10. Будьте благодарны.
Говорите друг другу «Спасибо», не принимайте все то, что вы делаете, как должное. Цените друг друга, когда вы наедине, и когда на людях.
11. Сообщайте друг другу о внештатных планах.
Не скрывайте встречу со своими бывшими, командировку или просто посиделки с друзьями по работе. Цените время друг друга, так чтобы и ваш партнер, зная ваши планы, мог строить свои. К тому же, если вы не рассказываете о своих встречах, разве может идти речь о доверии?
12. Не будьте из тех пар, которые устраивают скандал на виду у всех.
Не нужно поднимать серьезные спорные вопросы во время отпуска и на виду у всех. Если тяжело уйти от конфликта, просто скажите: «Прости меня» или «Я все равно люблю тебя».
13. Много целуйтесь.
Глубокий поцелуй, поцелуй в лоб, в щеки. Держитесь за руки, гуляя по улице. Ждите друг друга, когда вы собираетесь. Не уходите вперед. Открывайте перед ней двери.
14. Поддерживайте друг друга.
Празднуйте победы друг друга. Будьте одной командой, а не соперниками и завистниками.
15. Обращайте внимание друг на друга.
Новое платье? Скажите что-то, просто присвистните! Его очаровательная улыбка спросонья? Скажите это! Мелочи важны.
16. Занимайтесь сeксом.
Занимайтесь любовь. Прикосновения. Интим. Близость. Флирт. Эксперименты.
17. Посвящайте себя друг другу.
Не переписывайтесь с кем-то в телефоне, когда вы вместе. Посвящайте свое время, внимание, себя полностью друг другу.
18. Выбирайте любовь.
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