Скрыть возраст: простые способы сохранить молодость шеи
ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ШЕЯ РАНО СТАРЕЕТ
Почему шея стареет быстрее, чем лицо? Основная причина — малое количество подкожного жира в ее эпителии. Также процесс увядания могут ускорить индивидуальные факторы, к примеру, депрессия, переутомление, неправильное питание, диеты, проживание в зоне с неблагоприятной экологией, курение и употребление алкоголя. Кроме того, раннему появлению морщин на шее может способствовать плохая осанка и неправильный прикус.
Чтобы отпечатки времени не дали знать о себе слишком рано, вашей шее необходим комплексный уход. Рассмотрим элементарные меры, которые помогут сохранить упругость и эластичность кожи:
- Не спите на высокой подушке. Многие из нас любят после тяжелого трудового дня уснуть,уткнувшим лицом в большую и мягкую подушку. Запомните, если вы не хотите постареть раньше времени, от привычки стоит отказаться. Специалисты советуют приобретать тонкие ортопедические подушки.
- Не держите шею закрытой слишком часто. Если вы постоянно пользуетесь платками,шарфами и одеждой с высоким горлом, будьте готовы к тому, что ваша шея потеряет эластичность у упругость раньше времени. Это связано с тем, что закрытая кожа на нежном участке, быстрее теряет влагу, становясь сухой.
- Очищайте, тонизируйте, увлажняйте. По утрам не забывайте ополаскивать кожу шеи прохладной водой. Затем можно протереть нежный участок очищающим молочком или гелем. Свежесть,бодрость и сияние коже подарит тонизирующие бьюти-средство, к примеру, бесспиртовой лосьон. Сразу после очищения и тонизирования не забудьте нанести на шею крем. Кроме того, косметологи советуют несколько раз в неделю делать мягкий пилинг, который удаляет мертвые клетки и улучшает кровообращение, а также баловать кожу шеи различными масками — питательными, витаминными, подтягивающими, омолаживающими.
- Защищайте кожу от солнца. Защита кожи шеи от солнца — один из самых важных этапов ухода за своей внешностью. Именно УФ-лучи разрушают коллаген и эластин — главных борцов за молодость.
- Балуйте себя массажем. Массаж шеи, который можно проводить в домашних условиях,является отличным способом увлажнения и поддержания тонуса. Нанесите питательные масла, а затем легкими поглаживающими движениями, не растягивая кожу, пройдитесь по всему участку, двигаясь от центра груди к плечам и после от основания шеи вверх к подбородку. Напомним, что противопоказанием для массажа являются любые кожные заболевания, в том числе купероз и прыщики.
- «Смотрите на звезды». Горизонтальные морщины на шее, получившие название «кольца Венеры», возникают в результате одряхления мышц. По совету Бриджит Бардо, чтобы избежать их раннего появления необходимо чаще смотреть вверх. «Я сохранила шею, потому что все время смотрела на звезды», — признается актриса.
- Занимайтесь «фитнесом» для шеи. Еще одним действенным способом решения проблемы увядания кожи шеи является фейсфитнес. На шее, как и на лице, у нас тоже есть мышцы,которые мы практически не задействуем. Если начать делать специальные упражнения,то они заработают и шея будет выглядеть моложе.
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