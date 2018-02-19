Названы неизвестные ранее полезные свойства меда

Практически весь мед происходит из нектара - сока, который производится отдельными группами клеток растений, так называемыми нектарниками. Нектар представляет собой водный раствор сахаров, аминокислот, кислот, протеинов, липидов, минералов.Точный состав нектара существенно варьируется в зависимости от вида растений и условий окружающей среды. Например, общее содержание сахара может быть в диапазоне от 5 до 80 процентов нектара. Типы сахаров могут также отличаться.Во многих нектарах сахароза является основным или эксклюзивным сахаром, в то время как в некоторых нектарах сахароза, глюкоза, и фруктоза присутствуют в примерно равных количествах.Точный состав нектара имеет определенное влияние на вкус и качество меда. Хотя и невозможно заставить пчел посещать конкретные источники нектара, часто бортники устанавливают ульи рядом с большой высадкой одного конкретного вида растений, например, клевера, липы или гречки. Тогда пчелы собирают нектар преимущественно из этих растений. Такой мед может законно называться «клеверный мед», или «липовый мед».Пчелы имеют сложную анатомию, которая позволяет им производить мед. На характеристики меда, кроме качества самого нектара, влияет также внутренний процесс производства меда пчелами: сколько пчел пропускают его через свой организм, продолжительность проветривания меда в ульи и так далее.Мед состоит из сахаров (около 76%), воды (18%) и других ингредиентов. Сахар, естественно, придает меду сладость, а вода делает его относительно жидким. Основные сахара в меде - фруктоза и глюкоза, также, как и в обычном сахаре.Однако, в сахаре глюкоза и фруктоза связываются между собой, а в меде они отдельные. Поэтому, метаболизм сахара из меда проходит быстрее.Ученые утверждают, что употребление меда в пищу положительно сказывается на нашей кишечной микрофлоре. Увеличивается рост хороших бактерий в кишечнике человека.Мед смягчает боль в горле и кашель у детей и взрослых. Мед (если наносить его на кожу) ускоряет заживление шрамов и язв на коже. Интересно, что многие долгожители начинают свой день с ложки меда.