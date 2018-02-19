Диетологи объяснили, почему пост полезен для здоровья

Долгое время голодание и пост считались, если не вредными, то, по крайней мере, бесполезными для человеческого организма. Однако новые открытия в области молекулярной биологии показывают, что ограничения в пище и развлечениях приносят огромную пользу человеку.Если не брать в счет тяжелые генетические заболевания, то практически все наши проблемы со здоровьем связаны с образом жизни. Ученые уверяют, что наше самочувствие на 25-30% зависит от наших генов, и на 70% - от того, как мы живем. Хорошая новость в том, что, изменив свой образ жизни, вы сможете оздоровить организм и жить дольше. Возникает закономерный вопрос: какой образ жизни вести?Не секрет, что для поддержания здоровья нужно заниматься спортом и правильно питаться. За последние 50 лет в диетологии произошло множество открытий и опровержений. Когда ученым удалось заглянуть в клетку и понять, что же там происходит при том или ином образе жизни, стало очевидным, что залогом здоровья и долголетия является скромность. Многочисленные исследования и медицинские наблюдения за долгожителями показывают, что живут долго те, кто ест немного, мало нервничает и много работает.Руководитель отдела общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАН Украины Виктор Досенко рассказывает, что продлить себе жизнь можно благодаря четырем основным правилам, которым следует придерживаться всю жизнь:Не наедаться. Как показывают медицинские наблюдения, урезание калорий на 30% позволяет продлить жизнь на 10-20 лет.Есть больше овощей и фруктов. В них содержатся ксенобиотики – вещества, чуждые нашему организму, которые постоянно держат нас в тонусе, не давая «расслабиться» иммунной системе.Физические нагрузки. Если мы хотим не болеть и жить долго, то нужно много двигаться, поскольку организм наш с древних времен привык именно к такому образу жизни.Температурные перепады. Цивилизация избавила нас от сильных температурных перепадов. И зимой, и летом мы пребываем в комфортных для нас условиях: включаем обогреватели или кондиционер. А организму нужно иногда «встряхнуться», испытать температурный стресс. Наш организм устроен так, чтобы периодически испытывать сильный холод и жару, и когда этот фактор исчезает, то могут возникать проблемы со здоровьем.В рамках этой статьи мы не буде икаться всех четырех принципов здорового образа жизни, а коснемся лишь тех, которые непосредственно относятся к питанию. Почему же поститься и голодать полезно? Какова польза от урезания калорий и временного отказа от пищи?Все дело в том, что эволюционно живые организмы подготовлены к периодическим голоданиям. Так, лесные животные не питаются 3 раза в день, а иногда им приходится проводить в поисках пищи по нескольку суток. Когда в организм не попадает пища, то он переходит на совершенно другой режим работы: замедляется обмен веществ и запускается процесс аутофагии (самопоедания). При этом в первую очередь организм переваривает те молекулярные комплексы и структуры клеток, которые стали ненужными: например, это неправильно свернутые белки, мутировавшие клетки и т.д. Другими словами, при запуске аутофагии организм начинает перерабатывать мусор, которые за время жизнедеятельности скапливается в клетках.Если не голодать, или того хуже – постоянно переедать, то аутофагия не запускается, в организме скапливается большое количество ненужных элементов и клеточного шлака, который спустя годы приводит к развитию серьезных хронических заболеваний. Уже имеются достаточно убедительные данные, свидетельствующие о том, что отсутствие аутофагии приводит к развитию хронических сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических болезней и болезни Альцгеймера.В пост по религиозным правилам человеку нужно питаться «бедной» едой, отказавшись от пищи животного происхождения. Таким образом, на несколько недель человек урезает количество калорий и питается только растительной пищей. Благодаря посту мы с одной стороны урезаем калории, а с другой – питаемся растительной пищей, чем обогащаем свой организм ксенобиотиками. Для поддержания хорошего самочувствия человеку необходимы ксенобиотики. Они не содержатся в мясе, поскольку, например, белок свиньи, коровы или птицы не чужероден для нас, и организм его переваривает без проблем. Чужеродными для нас являются бактерии, грибы и растения. В растениях содержатся те самые ксенобиотики, которые при попадании в организм запускают механизмы по утилизации чужеродных продуктов. Таким образом, организм начинает избавляться не только от ксенобиотиков, но и от собственных токсических веществ, которые в нем периодически накапливаются. Мясная пища и фаст-фуд не содержат ксенобиотиков, поэтому при их употреблении в организме не включаются механизмы по утилизации токсических веществ.В этом смысле пост является полезным, и если в этот период человек не будет наедаться, и 1 раз в неделю голодать, то польза от поста будет большая. Вы сбросите лишний вес и омолодите свой организм.Живая клетка – это целый мир, работающий по своим законам. Для нормальной жизнедеятельности клетки она должна питаться и перерабатывать все ненужное. Уже давно ученые обнаружили в клетках специфические органеллы – лизосомы, в которых обнаруживали полуразрушенные фрагменты клеток. Другими словами, это что-то вроде мусоросжигательного завода, который уничтожает все ненужное для клетки. Клеточный мусор подходит к лизосомам в специальных пузырьках – аутофагосомах, которые окружают ненужные структуры мембранами и транспортируют их к лизосоме.Долгое время считалось, что лизосома является своеобразной мусорной свалкой для клетки. Однако ученые никак не могли понять, каким же образом клетка обновляется? Почему лизосомы не увеличиваются в размерах, ведь есть клетки, которые не умирают на протяжении десятков лет? Видимо, в клетке существуют механизмы по переработке мусора. Уже спустя несколько лет после открытия лизосом ученые открыли новую клеточную органеллу – протеасому. Именно здесь перерабатываются белки, которые стали ненужными для клетки. Черной меткой для белка, который должен переработаться в протеасоме служит молекула убиквитина, которая прикрепляется к неправильно функционирующему белку. Такой белок попадает в протеасому, где разлагается на аминокислоты, после чего аминокислоты клетка использует для построения других белков, которые будут работать правильно. Как известно, ежедневно человеческому организму необходимо до 300 граммов белка, однако получает он до 100 граммов. Остальные белки поступают в клетки после переработки других протеинов.Процесс аутофагии заинтересовал ученых еще в 70-х годах прошлого столетия. Японский ученый, ныне профессор Токийского технологического университета Ёсинори Осуми занимается аутофагией последние 30 лет. Сегодня ему за 70, но он по прежнему с утра до ночи работает в лаборатории, посвящая своим исследованиям всего себя. А в прошлом году за свое открытие Ёсинори Осуми был удостоен Нобелевской премии. Что же удалось выяснить японскому ученому?Для своих исследований Осуми выбрал дрожжи. Это очень удобная модель живых организмов: они одноклеточные и быстро размножаются. Кроме того, клеточное строение дрожжей очень близко к клеткам человека, и процессы, которые происходят в дрожжах почти такие же, как и в человеческих клетках. В клетках дрожжей, как и в человеческих, есть ядро, митохондрии, есть аппарат для производства белков (рибосомы) и аппарат для их деградации (протеасомы). Есть у дрожжей и аналог лизосом животных — вакуоли. Они довольно крупные, что позволяет наблюдать за их изменениями в микроскоп.В своих экспериментах Ёсинори Осуми отделял вакуоли дрожжей от других органелл. После того, как ученые детально изучил состав вакуолей, он понял, какие именно ферменты отвечают за разложение и переработку белков. Как известно, фермент является белком, а значит, за его выработку в клетке отвечает тот или иной ген. После того, как стало понятно, какой ген отвечает за какой фермент, ученый стал выводить мутантные линии клеток, в которых не работал тот или иной ген, отвечающий за производство фермента, разлагающего белок.Мутантные линии клеток ученый фотографировал раз в несколько часов. В зависимости от условий, в которых находились клетки, результат был разным. Если клетки получали достаточное количество пищи, то вакуоли визуально не менялись. Что касается клеток, которые росли на среде, обедненной питательными веществами, то в вакуолях накапливались фрагменты клеток. Такое явление позволило ученому сделать заключение, что именно голод позволяет запустить процесс аутофагии, которая помогает клетке обновиться. В ходе экспериментов Ёсинори Осуми обнаружил, что при голодании первым делом как раз перевариваются белки, что объясняет тот факт, почему при голодании не происходит значительной потери жировых масс.Исследования японского ученого воодушевили многих ученых заняться явлением аутофагии. Начиная с 90-х годов было проведено множество исследований, которые показали, что аутофагия позволяет затормозить развитие опухолей (и даже полностью уничтожить их), а также избавиться от шлака и мутантных клеток. Если человек будет регулярно поститься и голодать (рекомендуется голодать 1 день в неделю), то организм будет постоянно обновляться.Еще одна составляющая поста – ограничения в развлечениях. Как оказалось, такое ограничение имеет глубокий смысл, который удалось разгадать только недавно.Современный человек живет в бешенном ритме. Мы постоянно сталкиваемся с искушениями и перерабатываем просто гигантское количество информации. Мозг быстро устает и требует от человека отдыха. Постоянные стрессы и депрессии – итог того, что человек попросту разучился получать удовольствие от мелочей: например, прогулки в хорошую погоду или посиделок с друзьями. Мы привыкли получать большие дозы «раздражительного» удовольствия в виде очень вкусной еды (например, сладостей), азартных игр, курения, алкоголя, мастурбации или наркотиков.Как известно, удовольствие – это биохимический процесс, и радость имеет свой молекулярный отпечаток. Прилив дофамина к дофаминовым рецепторам в головном мозге и приводит к чувству удовлетворения. Но если человек слишком сильно стимулировал свои дофаминовые рецепторы, то от обыденных вещей радости он уже не получит.Почему дети так радуются, когда увидят кота или собаку, или просто, когда прекратиться дождь, и можно будет выйти погулять. Все дело в том, что у детей центры удовольствия не засорены, и они умеют радоваться жизни, даже самым простым вещам. А вот у взрослых все происходит иначе, и поэтому, чтобы не впасть в апатию и депрессию, важно временами проводить дофаминовую детоксикацию. Другими словами, нужно ограничить себя от факторов, которые вызывают бешенный прилив дофамина. Спустя некоторое время после такой дофаминовой диеты вы удивитесь, насколько интересной и радостной стала ваша жизнь. Уберите из вашей жизни курение, наркотики, чрезмерное пристрастие к алкоголю, мастурбации, сексу, кофе, шопингу и другим страстям. Старайтесь делать все осознанно, и сосредоточьтесь только на естественных потребностях. Первое время будет очень сложно, поэтому резко отказывать себе во всем не стоит. Пост – замечательно время для того, чтобы провести для себя такую встряску, а после – посмотреть на мир иначе.