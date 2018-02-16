Этот витамин необходимо принимать всем пожилым людям

Он предотвращает деменцию.Ученые из Национальных институтов здравоохранения США провели эксперименты на мышах с болезнью Альцгеймера. Исследователи установили, что никотинамид рибозид (одна из форм витамина B3) положительно влиял на когнитивные и физические способности грызунов. Вероятно, открытие специалистов поможет людям с деменцией.При болезни Альцгеймера процессы восстановления ДНК в мозге нарушаются. Это приводит к дисфункции митохондрий ("энергетических станций" клеток), проблемам с нейронами и воспалению. Никотинамид рибозид нормализует уровни никотинамидадениндинуклеотида. Данный кофермент играет важную роль в энергетическом обмене и самообновлении стволовых клеток. Также он участвует в сопротивлении стрессу и репарации (восстановлении) ДНК.Исследование показало, что у мышей, получивших никотинамид рибозид, оказалось меньше повреждений ДНК. Кроме того, у них повреждалось и погибало меньше нервных клеток, нейропластичность была выше, а из стволовых клеток образовывалось больше новых нейронов. В гиппокампе (мозговом центре памяти, который страдает у больных деменцией) никотинамид рибозид восстанавливал ДНК и препятствовал дальнейшему повреждению.