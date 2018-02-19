Ученые обнаружили новый класс антибиотиков
Американские ученые проанализировали более 1000 проб почвы со всех уголков страны. Исследователи впервые за 30 лет обнаружили неизвестный ранее класс антибиотиков - малацидины.
Новые антибиотики успешно прошли испытания на грызунах. Оказалось, что малацидины способны справиться даже с метициллинрезистентным золотистым стафилококком, обладающим множественной лекарственной устойчивостью.
Обнаруженные соединения воздействуют на клеточную стенку бактерий. При этом препарат не токсичен для клеток млекопитающих (даже при самых высоких концентрациях). Бактерии, устойчивые к малацидинам, пока не найдены. Специалисты надеются, что новые антибиотики спасут много жизней.
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Добавил slava в категорию Фармакология
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