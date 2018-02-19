Эксперты рассказали, как легко устранить симптомы менопаузы

Из-за низкого уровня эстрогена в период после менопаузы у женщин повышается артериальное давление и страдают мышцы ног. Известно, что занятия в спортзале помогают устранить последствия менопаузы. Но не у всех женщин есть время на тренировки. Ученые нашли простой способ заменить спортзал. Надо всего лишь подниматься и спускаться по лестнице несколько раз в день.Исследователи попросили группу женщин с менопаузой не менее 4 раз в неделю и до 5 раз в день подниматься по 192 ступенькам. Исследование продолжалось в течение 12 недель. За это время у участниц существенно снизились показатели артериального давления. Кроме того, у них укрепились мышцы ног.Специалисты надеются, что их работа заинтересует многих женщин, которые по тем или иным причинам не могут посещать занятия в спортзале.Ранее ученые нашли связь между весом женщин и временем наступления менопаузы. Сотрудники Массачусетского университета проанализировали данные 759 женщин в возрасте от 25 до 42 лет. Специалисты оценили Индекс массы тела (ИМТ) участниц. За женщинами следили с 1989 по 2011 год.Исследователи установили: у участниц, имевших в подростковом либо среднем возрасте слишком низкий вес, менопауза нередко наступала раньше времени. Почти 3000 женщин, весивших слишком мало в определенный период своей жизни, столкнулись с преждевременной менопаузой. У участниц, не имевших таких проблем с весом, менопауза наступала вовремя (в 45-55 лет).