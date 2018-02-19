Открытие: первое свидание волнует не меньше прыжка с парашютом
Специалисты из Университета Вулверхэмптона закрепили мониторы сердечного ритма на добровольцах. Участникам исследования предлагали прыгнуть с парашютом, спуститься по стальному канату и сходить на свидание вслепую. Пульс у добровольцев, которые прыгали с парашютом, и у тех, кто ходил на свидание, почти совпадал.
В дополнение к исследованию ученые провели опрос 2000 взрослых людей. Более половины из них ощущали беспокойство на первом свидании. Каждый шестой опрошенный признался, что получал наслаждение от волнительной встречи. Треть респондентов отказывалась от свидания из-за нервозности. А 45% участников заикались и теряли нить беседы во время свидания. Впрочем, многим даже нравилось искреннее волнение партнера.
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