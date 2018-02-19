Названы самые опасные продукты

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Продукты животного происхождения с высоким уровнем холестерина могут повысить риск развития агрессивных злокачественных опухолей, увеличивая скорость их роста до ста раз.Это выяснили ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.В исследовании использовались генетически модифицированные мыши, у которых был изменен ген, кодирующий фермент Lpcat3. Этот белок контролирует синтез фосфолипидов, из которых состоит мембрана клеток, и его отключение повышает уровень холестерина, который участвует в ее формировании. Оказалось, что увеличение концентрации холестерина способствует росту и делению стволовых клеток в тканях кишечника.Дефектные стволовые клетки, которые начинают неконтролируемо размножаться, являются основной причиной развития рака. Показано, что холестерин не только вызывает утолщение клеток толстого кишечника, но и связан с быстрым ростом опухолей в тех же тканях. Однако пока не ясно, влияет ли холестерин на развитие других форм рака.Продукты, богатые насыщенными жирами, трансжирами и некоторыми углеводами, могут увеличить уровень холестерина в организме. Для профилактики различных заболеваний эксперты рекомендуют уменьшить потребление красного мяса и молочных продуктов.