Медики рассказали, как бороться с разными видами отеков

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Медики не относят отеки к проблемам, которые не опасны.Со школы все знают, что человек почти на 70 процентов состоит из воды.Почти 2/3 – внутри клеток, а оставшаяся часть, то есть 1/3 – в межклеточном пространстве.Если увеличивается объем последней, то мы имеем дело с отеком.Причин возникновения отеков – множество, однако в любом случае этого говорит о том, что в организме есть неполадки. Довольно часто так организм символизирует, но оказывается, что уже поздно.Иногда избыток жидкости исчисляется литрами, а болезнь лишь начинает проявляться. По этой причине надо уяснить, что появление отеков является самым серьезным поводом для обращения к медикам.прямое отношение к заболеваниям вен – флебитам либо тромбофлебитам. Ноги становятся красными, боль ощущается даже в состоянии покоя.В большинстве случаев такие отеки появляются на одной конечности.Как только вы заметили появление отеков, отправляйтесь к флебологу.Причина появления отеков – в основной болезни. Тромбы могут оторваться и уйти в «большой» кровоток, что чревато закупоркой сосудов, включая легочную артерию.Развитиепроисходит на высокой скорости. К примеру, через пару секунд после того, как человека укусило насекомое, - тот же комар.Довольно часто присутствуют зуд и покраснение, вероятно, появится мелкоточечная сыпь. Отек отличается плотностью, а кожа выглядит натянутой.Однако местную аллергическую реакцию нельзя рассматривать как повод паниковать. Место укуса смазываем противовоспалительной мазью/гелью, принимаем антигистамин.Если же организм дает общую реакцию, т.н. отек Квинке, анафилактический шок, то потребуется немедленное медицинское вмешательство. Оказать себе помощь в таких случаях почти нереально.Если нарушен, то для отека характерны мягкость и умеренная плотность, кожа имеет синюшный оттенок. Явно выражены признаки основной болезни, то есть варикозные вены, которые локализируются ассиметрично. Обычно они появляются в результате нагрузки либо после завершения рабочего дня.Желательно, чтобы подбором даже несложных средств лечения - компрессионный трикотаж, контрастные ванны, гели с гепарином - занимался флеболог. Причем состояние должно контролироваться каждые полгода.Если нарушен, то отек отличается плотностью, при надавливании нет ямки. Отек развивается постепенно: голеностоп, голень, захватывая колено. После начинает отекать другая нога, но с меньшей выраженностью. В цвете кожи изменений нет. Подобные отеки не зависят от времени суток и степени нагрузки, они постоянны и имеют прямую зависимость с изменения лимфососудов после 40 лет.относятся к один из наиболее непростых. По крайней мере, в домашних условиях их не стоит пытаться снять. В общем, направляемся к врачу.появляются строго по календарю, достигая максимальных перед тем, как начнутся месячные. Они развиваются из-за недостаточной функции желтого тела. Отеки в области лодыжек симметричны, в жару они видны сильнее. В добавление к ним идут головная боль, слабость, нарушение сна, повышенная раздражительность и волчий аппетит. Все это исчезает после месячных.В том случае если особых неприятностей нет, то надо придерживаться основных правил, которые смягчают симптоматику ПМС. Однако все-таки лучше обратиться к гинекологу-эндокринологу, который, возможно, подберет эффективные медпрепараты.отеки поясняются тем, что развивается сердечная недостаточность. Их возникновение происходит постепенно, перед этим есть продолжительный период одышки.Этот вид отеков характеризуется симметричностью, они начинаются с лодыжек и поднимаются почти до бедра.Кожа натянута, кажется холодной, бледно-синюшная.Придется посетить кардиолога, который определит основное лечение.Возникновениесвязано с поражениями почек, они поясняются задержкой натрия в организме. Отеки есть уже с утра, в большинстве случаев – на лице, иногда затрагивают руки. Кожа отличается сухостью, она блестит и атрофична. Еще одним характерным симптомом считаются так называемые плавающие отеки, перемещающиеся, когда человек меняет положение тела.Назначением терапии занимается нефролог, учитывая состояние почек. Что касается мочегонных препаратов, то их применяют, если полностью уверены в том, что нет почечной патологии.