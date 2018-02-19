Названы шесть уникальных для здоровья свойств мандарин

В них содержится витамин, А, зеаксантин и лютеин, которые положительно влияют на структуру зрительного нерва, улучшают кровоснабжение в области глазниц, повышают остроту зрения. Кушая всего 1 мандаринку в день, ты поможешь своим глазам меньше уставать.Они уменьшают риск воспалений в желчном пузыре и печени, улучшают процесс переваривания жиров. Также, если у тебя дисбактериоз, мандарины помогут нормализовать микрофлору кишечника.Все благодаря витамину В и рутину, которые способствуют улучшению памяти, нормализации сна и восстановлению нервной системы.Зимой, когда риск простудиться наиболее велик, фитонциды в этих цитрусовых действуют как природные антисептики.В мандаринах, как и во всех других цитрусовых, много витамина С, который повышает защитные силы организма и укрепляет иммунитет.Если ты всегда удаляешь белые сеточки, перед тем как сьесть мандарин, то совершенно зря: канадские ученые сообщили, что эти сеточки и сами мандарины улучшают работу сердечной мышцы и укрепляю сосуды. Кушая мандарины, ты также уменьшаешь риск инфаркта, инсульта и приобретенных пороков сердца.