Ученые: ночь опасна для молодоженов и пьяниц

Во время сна человеческое тело и мозг относительно слабо реагируют на окружающий мир. В данном состоянии организм получает возможность полноценного отдыха, это может быть опасно для пьяниц и молодоженов, считают ученые, которые проводили данные исследования.Научные сотрудники объясняют необходимость ночного сна восстановлением нервной системы, речь идёт о влиянии теории синаптического гомеостаза. Днём нейроны образуют новые связи друг с другом, это вызывает истощение человеческого организма, нейроны становятся сдержанными к внешним раздражителям. Нервные клетки в данный период "принимают решение", какие связи для них важны и достойны укрепления, а от каких нужно в краткие сроки избавиться.Это происходит именно в состоянии сна человека, в это время пространство между клетками возрастает в 1,5 раза, усиливается поток межклеточной жидкости, который и уносит с собой побочные продукты (токсины). Кровообращение играет важную роль во время сна человека. Негативные последствия может вызвать «паралич медового месяца», возникающий у одного из молодоженов, чьё плечо сдавлено головой партнёра, который уснул на нём, в этом случае кровоток значительно ухудшается. Уснувший в неестественной позе человек, употребивший большое количество алкогольных напитков («паралич субботней ночи»), рискует ухудшением кровообращения, так как рецепторы не способны вовремя передать головному мозгу сигнал о необходимости изменить позу.Таким образом, специалисты сделали выводы, что в определенных случаях, а иногда зачастую, ночной сон становится опасным для нервной системы молодоженов и людей, которые в больших количествах употребляют спиртные напитки.