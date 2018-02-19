Концентрация оксидов азота провоцирует инфаркты

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Самыми опасными для здоровья сердца оказались окислы азота, вырабатываемые тепловыми электростанциями, топками и двигателями внутреннего сгорания.Ученые и медики из Йены (Германия) сообщили о связи резкого повышения концентрации окислов азота в атмосферном воздухе с риском инфарктов. Подробно об исследовании сообщает статься в European Journal of Preventive Cardiology.Специалисты анализировали данные всех пациентов, которые лечились в связи с острым инфарктом миокарда в университетской больнице Йены с 2003 по 2010 гг. Рабочей гипотезой исследователей была предположительная связь между риском инфаркта и изменением качества воздуха. Однако обнаруженные результаты удивили самих авторов исследования: вычисленная зависимость имела характер почти прямой пропорциональности.Ученые принимали в расчет концентрации оксидов азота, сажи и озона. Наиболее выразительным эффект оказался в случае с окислами азота, которые образуются при сжигании углеводородного топлива. При росте их концентрации на 20 мкг/м3 в течение дня риск острого инфаркта увеличивался вдвое.