Музыка снижает чувствительность к боли на 50%

Тестирование музыкальных фитнес-тренажеров привело к неожиданным результатам.В прошлом году немецкими учеными была разработана специальная музыкально-спортивная система Jymmin, которая в зависимости от интенсивности движения спортсмена на тренажере генерирует музыку различных тонов. Тем самым человек как-бы создает своими спортивными движениями индивидуальную сопровождающую мелодию.Ученые из Института когнитивных и неврологических наук им. Макса Планка в Лейпциге обнаружили, что этот метод фитнеса также влияет на восприятие спортсменом боли. Проверка на болевой порог у спортсменов уже после 10-минутной тренировки на музыкальном тренажере снижала чувствительность к боли в среднем на 10%, а у некоторых испытуемых - даже на 50%.В ранних исследованиях было известно о снижении болевого порога при занятиях спортом. Однако с системой Jymmin этот эффект оказался еще более выраженным.