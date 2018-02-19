Признаки гипертонического криза, которые нельзя игнорировать

Медики перечислили возможные симптомы гипертонического криза, которые должен знать в лицо каждый.

Страдают от гипертонических кризов люди, имеющие артериальную гипертензию. В данном случае кровяное давление у них повышается до критических показателей до 220/ 120 мм рт. ст., а иногда - и выше. Такое состояние является болезненным и опасным, поэтому очень важно не медлить с вызовом "скорой".

Кто в группе риска?

Чаще всего от гипертонических кризов страдают женщины в климактерическом периоде, но бывает и так, что криз настигает и молодых людей, в том числе и мужчин.

Если при артериальной гипертензии человек не контролирует свое давление и ведет неправильный образ жизни, употребляя алкоголь, жирную и жареную пищу, курит, то риск столкнуться с гипертоническим кризом увеличивается.

Первые признаки резкого скачка кровяного давления:

- шум или пульсирующие толчки в ушах;

- головная боль и головокружение;

- тахикардия, иногда - брадикардия, но это довольно редкий симптом;

- слабость и дрожь в теле;

- боли в области сердца;

- ощущение страха, тревожность;

- чрезмерное потоотделение;

- одышка даже в спокойном состоянии;

- незначительное повышение температуры тела;

- нарушения зрения, такие как: пелена перед глазами, мелькание "мушек".

Измерив артериальное давление при этих признаках, человек может убедиться в том, что стало причиной их появления.

Медики рекомендуют не игнорировать перечисленные симптомы гипертонического криза, так как он может привести к осложнениям в виде: инсульта, инфаркта, паралича, дисфункции печени, потере или ухудшению зрения, сердечно-сосудистой недостаточности, отекам легких или мозга, аневризме аорты, энцефалопатии и другим серьезным недугам.

Ни в коем случае не пытайтесь сбить давление самостоятельно, лучше - доверить свое здоровье и жизнь медикам.
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Добавил ignat в категорию Кардиология

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