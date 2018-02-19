Признаки гипертонического криза, которые нельзя игнорировать
Страдают от гипертонических кризов люди, имеющие артериальную гипертензию. В данном случае кровяное давление у них повышается до критических показателей до 220/ 120 мм рт. ст., а иногда - и выше. Такое состояние является болезненным и опасным, поэтому очень важно не медлить с вызовом "скорой".
Кто в группе риска?
Чаще всего от гипертонических кризов страдают женщины в климактерическом периоде, но бывает и так, что криз настигает и молодых людей, в том числе и мужчин.
Если при артериальной гипертензии человек не контролирует свое давление и ведет неправильный образ жизни, употребляя алкоголь, жирную и жареную пищу, курит, то риск столкнуться с гипертоническим кризом увеличивается.
Первые признаки резкого скачка кровяного давления:
- шум или пульсирующие толчки в ушах;
- головная боль и головокружение;
- тахикардия, иногда - брадикардия, но это довольно редкий симптом;
- слабость и дрожь в теле;
- боли в области сердца;
- ощущение страха, тревожность;
- чрезмерное потоотделение;
- одышка даже в спокойном состоянии;
- незначительное повышение температуры тела;
- нарушения зрения, такие как: пелена перед глазами, мелькание "мушек".
Измерив артериальное давление при этих признаках, человек может убедиться в том, что стало причиной их появления.
Медики рекомендуют не игнорировать перечисленные симптомы гипертонического криза, так как он может привести к осложнениям в виде: инсульта, инфаркта, паралича, дисфункции печени, потере или ухудшению зрения, сердечно-сосудистой недостаточности, отекам легких или мозга, аневризме аорты, энцефалопатии и другим серьезным недугам.
Ни в коем случае не пытайтесь сбить давление самостоятельно, лучше - доверить свое здоровье и жизнь медикам.
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Добавил ignat в категорию Кардиология
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