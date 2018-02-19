Кому врачи запрещают соблюдать пост
С 18 февраля начался Великий православный пост, который принято соблюдать всем верующим людям. Но в последние годы пост многие используют в качестве диеты, чтобы похудеть или хорошенько очистить организм от токсинов.
На Великом посту запрещается употреблять молочные продукты, яйца, мясо, морепродукты и рыбу. Получается, что из рациона питания на 40 дней выпадает огромное количество питательных веществ, аминокислот, витаминов и минералов.
Медики настоятельно рекомендуют садиться на Великий пост только здоровым и подготовленным людям, которые имеют цель не стать стройными к Пасхе, а духовно очищенными.
Кому запрещено соблюдать пост?
Беременность - это причина, по которой сидеть ни на каких диетах и постах не рекомендуется. Организм женщины в период вынашивания ребенка нуждается в сбалансированном питании, включающем в себя продукты и животного и растительного происхождения.
Детей нецелесообразно подключать к соблюдению сорокадневного поста, потому как нехватка тех или иных компонентов из "запрещенной" пищи может негативно сказаться на их физическом и умственном развитии.
Тем, кто имеет следующие заболевания, поститься нельзя:
- нарушение обмена веществ;
- любые хронические недуги;
- инфекционные заболевания;
- железодефицитная анемия;
- артериальная гипертензия;
- эпилепсия;
- панкреатит и сахарный диабет;
- дисфункция щитовидки или надпочечников;
- людям, перенесшим ранее такую операцию, как трансплантация внутреннего органа, не рекомендуется соблюдать Великий пост;
- пиелонефрит, гломерулонефрит;
- холецистит, язвенная болезнь, гастрит и другие заболевания органов желудочно-кишечного тракта;
- все виды рака.
В целом, медики разрешают соблюдать пост только тем, что правильно составляет меню и старается находить альтернативную замену полезных веществ из продуктов животного происхождения в пище растительной.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил ignat в категорию Разное
Добавить комментарий