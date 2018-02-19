Шведское исследование подтвердило влияние кофе на размер груди

Результаты эксперимента поразили даже самих учёных.Любительницы кофе рискуют размером своей груди – она может уменьшиться. Такое заявление сделали ученые после проведения исследования, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.Шведские ученые провели исследование, направленное на изучение влияния чрезмерного употребления кофе на женскую грудь. В результате анализа полученных данных специалисты установили, что частое употребление кофе женщинами приводит к уменьшению размера их груди.Сообщается, что в проведении эксперимента участвовали 300 женщин, которые были обязаны выпивать в день не менее трех чашек кофе. После проведения окончательных замеров их грудь стала на 17% меньше. Особенно такое влияние кофе на грудь было заметно у обладательниц бюста большого размера.Ученые поспешили успокоить женщин и рассказали, что данный напиток имеет и положительное влияние на организм – его регулярное употребление в ограниченных количествах способствует снижению риска развития онкологических заболеваний. Кроме этого, медики посоветовали обладательницам пышного бюста уменьшить размер груди для избежания возникновения рака.Чрезмерное употребление кофе также влияет на уровень мужских гормонов в женском организме, что, наоборот, может привести к возникновению онкологических болезней в организме.