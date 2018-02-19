Шведское исследование подтвердило влияние кофе на размер груди
Любительницы кофе рискуют размером своей груди – она может уменьшиться. Такое заявление сделали ученые после проведения исследования, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Шведские ученые провели исследование, направленное на изучение влияния чрезмерного употребления кофе на женскую грудь. В результате анализа полученных данных специалисты установили, что частое употребление кофе женщинами приводит к уменьшению размера их груди.
Сообщается, что в проведении эксперимента участвовали 300 женщин, которые были обязаны выпивать в день не менее трех чашек кофе. После проведения окончательных замеров их грудь стала на 17% меньше. Особенно такое влияние кофе на грудь было заметно у обладательниц бюста большого размера.
Ученые поспешили успокоить женщин и рассказали, что данный напиток имеет и положительное влияние на организм – его регулярное употребление в ограниченных количествах способствует снижению риска развития онкологических заболеваний. Кроме этого, медики посоветовали обладательницам пышного бюста уменьшить размер груди для избежания возникновения рака.
Чрезмерное употребление кофе также влияет на уровень мужских гормонов в женском организме, что, наоборот, может привести к возникновению онкологических болезней в организме.
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