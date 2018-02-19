Назван самый полезный вид орехов для укрепления иммунитета
Миндаль – орех, который обязательно стоит включить в свой зимний рацион питания.
Миндаль укрепляет иммунитет даже лучше, чем витамин С, а регулярное употребление этого ореха позволяет организму успешно бороться с целым рядом вирусов, в том числе с теми, которые вызывают грипп и простуду.
Например, шкурка миндаля улучшает способности белых кровяных телец находить вирусы.
Употребление миндаля также увеличивает возможность организма предотвращать размножение вирусов и их распространения по телу.
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