Назван самый полезный вид орехов для укрепления иммунитета

Этот орех полезно употреблять зимой.

Миндаль – орех, который обязательно стоит включить в свой зимний рацион питания.

Миндаль укрепляет иммунитет даже лучше, чем витамин С, а регулярное употребление этого ореха позволяет организму успешно бороться с целым рядом вирусов, в том числе с теми, которые вызывают грипп и простуду.

Например, шкурка миндаля улучшает способности белых кровяных телец находить вирусы.

Употребление миндаля также увеличивает возможность организма предотвращать размножение вирусов и их распространения по телу.
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